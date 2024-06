Qu'est-ce qu'un caveau funéraire ?

Un caveau funéraire est un monument funéraire qui est creusé dans le sol du cimetière. Cela permet, notamment, de protéger la sépulture ainsi que le cercueil de l'humidité et de la pression de la terre.

Le monument comprend plusieurs cases de béton. De ce fait, il peut abriter plusieurs cercueils. Cela permet de réunir plusieurs proches ou membres d'une même famille dans la sépulture.

Il est tout à fait possible de faire poser une pierre tombale sur le caveau. Si vous voulez construire un caveau funéraire, vous devez d'abord acquérir une concession funéraire. Pour cela, il faut s'adresser à la mairie.

Comment acquérir un caveau funéraire ?

Si vous souhaitez acheter une concession funéraire et ainsi faire construire un caveau, vous devez vous adresser à la commune en charge du cimetière. Certaines mairies proposent des concessions avec caveau. Il vous faudra joindre à votre demande plusieurs documents officiels.

Dès lors que la concession est disponible et que vous pouvez l'acquérir, on établit un titre de concession (aussi appelé acte de concession) en trois exemplaires ; un pour le concessionnaire, un pour les archives de la commune et le dernier pour l'agent municipal.

La durée de la concession débute dès lors que l'accord a été conclu et dépend du contrat rempli. Vous pouvez également renouveler la concession ensuite.

Combien ça coûte ?

Les coûts d'un caveau funéraire peuvent être assez onéreux. Ils varient d'une région à une autre mais aussi selon le type de sépulture choisi.

Il faut noter que plus le monument aura de cases, plus les travaux seront compliqués à réaliser. Cela demandera un grand investissement au marbrier. Il est donc logique que les prix soient plus chers.

À noter : En Île-de-France, un caveau 1 place coûtera entre 1 400 et 1 800€, 2 places entre 2 300 et 3 000€, 3 places entre 3 000 et 4 000€ et les caveaux de 4, 5 ou 6 places coûtent plus de 4 000€. Mais les tarifs sont bien plus importants que dans le reste de la France.

Les tarifs peuvent aussi dépendre de l'accessibilité de la sépulture ou encore du fait que le caveau soit du pré-fabriqué ou du coulé à la main en une seule dalle.

Les prix moyens pour une concession funéraire, pour un caveau sur 30 ans, tournaient aux alentours de 839€ en 2023.

Comment est fait le caveau funéraire ?

Faire construire un caveau demande l'expertise d'un marbrier. En effet, le caveau est réalisé en béton, ce qui lui permettra de résister aussi bien à l'usure qu'à l'humidité ou aux changements de température.

Les étapes de construction du caveau

Il existe plusieurs façons de construire un caveau. On peut utiliser des éléments préfabriqués en ciment, par exemple, ou encore le construire en béton ciré. Le caveau peut être construit grâce à un monobloc étanche ou avec des couronnes.

Si le caveau est fabriqué en béton coulé, cela nécessitera un coffrage avec un enduit lissé puis la pose d'une semelle.

Pour cela, il faudra : creuser et enlever de la terre sur le terrain concédé à la famille dans le cimetière, étayer les parois du sous sol du caveau, coffrer, couler le béton en une seule passe, décoffrer, poser l'enduit intérieur lissé puis confectionner une semelle ciment armé avec dalles.

Les différents types de caveau funéraire

Il existe plusieurs types de caveaux funéraires. La construction tout comme le prix peuvent varier d'un type à un autre.

Selon le caveau, la disposition des cercueils sera différente et chacun des types de caveau sera plus adapté selon le nombre de cases choisi.

Parmi les types de caveau, on peut citer :

le caveau superposé : les cercueils sont placés les uns au-dessus des autres et séparés par des dalles de séparation. Cela peut être un caveau simple ou un caveau double,

: les cercueils sont placés les uns au-dessus des autres et séparés par des dalles de séparation. Cela peut être un caveau simple ou un caveau double, le caveau tête-bêche : aussi appelé caveau à deux cases. Il a le même aménagement que le caveau superposé mais offre la possibilité de placer 2 cercueils sur un même étage, côte-à-côte,

: aussi appelé caveau à deux cases. Il a le même aménagement que le caveau superposé mais offre la possibilité de placer 2 cercueils sur un même étage, côte-à-côte, le caveau à tiroirs : il se présente sous forme de tiroirs. Vous pouvez mettre plusieurs cercueils sur un même niveau,

: il se présente sous forme de tiroirs. Vous pouvez mettre plusieurs cercueils sur un même niveau, le caveau hors-sol : une partie du caveau, comme l'indique son nom, est hors du sol,

: une partie du caveau, comme l'indique son nom, est hors du sol, le caveau cinéraire : c'est un petit caveau aménagé qui pourra accueillir les urnes des défunts d'une même famille.

Choisir un caveau funéraire : les avantages

Faire le choix de faire construire un caveau funéraire comprend plusieurs avantages. Il est possible de citer :

le fait que plusieurs membres d'une même famille puissent être inhumés dans la même sépulture et sans que cela ne nécessite d'en créer une nouvelle,

à long terme, c'est plus économique,

ou encore le fait qu'une seule tombe abrite plusieurs membres d'une famille et constitue un seul lieu de recueillement dans le cimetière.

Les délais de la construction funéraire

En règle générale, il faudra trois jours pour construire le caveau funéraire mais cela peut différer selon le nombre de places prévues au total ainsi que selon la météo...

Plus le caveau a de places, plus il faudra creuser profond dans le sol du cimetière et donc plus le temps de construction sera rallongé. Cela s'explique aussi par le fait que le béton mettra plus de temps à sécher. Si le terrain est en pente ou s'il y a d'autres difficultés qui se présentent, le délai peut encore être augmenté.

Le caveau est plein : que faire ?

Si le caveau familial est plein, vous pouvez ajouter des places supplémentaires en agrandissant le caveau, c'est-à-dire en creusant, ou alors pratiquer une « réduction de corps ». Cela consiste à exhumer les cercueils des défunts enterrés depuis plus de 5 ans et à regrouper les ossements de chacun dans des reliquaires (des coffrets en bois plus petits que les cercueils). Lesdits reliquaires sont ensuite réinhumés ou crématisés.

Pour que cela soit possible, il faut que le concessionnaire du caveau donne son accord, ou bien ses ayant-droits de même que tous les héritiers des personnes défuntes exhumées.

L'enfeu, une alternative au caveau

Certaines régions, comme le Sud-Ouest, pratiquent l'enfeu. Comme le sol est rocailleux, il est plus compliqué de creuser le sol d'un cimetière.

L'enfeu est une bonne alternative. C'est un type de sépulture assez similaire à une grande case hors sol. A l'intérieur, on peut placer un ou même plusieurs cercueils, selon les souhaits de la famille. Un enfeu peut aussi faire penser à un columbarium : il aligne des cases et ressemble à un genre de mur porteur.