Lettre de condoléances : modèle 1

Mon cher (prénom du destinataire),La triste nouvelle que je viens d'apprendre me bouleverse. Alors je ne peux même pas imaginer ce que tu peux ressentir. Ta maman tenait une telle place dans ta vie ! Et elle était toujours si gaie et si gentille pour tout le monde. C'est ainsi qu'il faut s'en souvenir, comme d'une personne pleine d'entrain et toujours attentive aux autres. Les mots ne sont pas d'un grand secours, mais si ma présence peut te réconforter, tu sais que je suis là. N'hésite pas à faire appel à moi. Avec toute mon affection,

Modèle 2

On vient de m'informer du décès de votre père. Dans ce pénible moment, je tenais à vous assurer de toute ma sympathie et à vous présenter mes plus sincères condoléances. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose.

Modèle 3

Cher (prénom du destinataire),Je suis atterré par la nouvelle que je viens d'apprendre. Je le suis d'autant plus que je sais à quel point tu étais attaché à ta maman. Je voudrais te dire tout de suite que je partage ta douleur et que je suis à tes côtés dans cette terrible épreuve. Tu peux donc compter sur moi si tu as besoin de parler ou si je peux te rendre un quelconque service. Toutes mes affectueuses pensées t'accompagnent,

Modèle 4

Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de votre mère. Nous ne l'avons rencontrée qu'une fois, mais nous avons gardé un vif souvenir de ce moment. Elle nous avait accueillis avec une gentillesse attentive, qui nous avait beaucoup touchés.Nous vous prions donc de croire, en ce pénible moment, à toute notre sympathie et de recevoir nos plus sincères condoléances.

Modèle 5

Ma chère (prénom de la destinataire),Le décès de ton papa me fait beaucoup de peine. Alors je n'ose pas imaginer le chagrin que tu dois ressentir. Je l'ai rencontré souvent, chez vous, à la campagne. C'était quelqu'un de drôle, toujours prêt à s'amuser d'un rien, mais en même temps si sensible et généreux. Son départ va laisser un grand vide. En disant cela, je me rends compte à quel point les mots traduisent mal nos pensées. Plutôt que de t'en écrire d'autres, je voulais t'assurer de ma fidèle amitié. Tu sais que je suis là et que je pense très fort à toi. Avec toute mon affection,

Modèle 6

Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Je n'ai pas connu votre mère, mais vous m'en parliez souvent. Pour l'avoir vécue, je mesure ce qu'une telle perte représente pour vous.Aussi permettez-moi de vous adresser, avec mes pensées émues, toutes mes sincères condoléances.

