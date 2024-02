Je veux juste te dire que je suis là si tu as besoin de parler, ou de quoi que ce soit d'autre.

Mon mari se joint à moi pour vous exprimer toute notre sympathie et vous adresser nos plus sincères condoléances.

On vient de m'informer de la triste nouvelle. Je ne peux même pas imaginer à quel point elle doit vous affliger vous-même. J'ai un peu l'impression de connaître votre femme, même si je ne l'ai jamais rencontrée, car vous m'en parliez souvent.

Je viens aussi vite que je peux. Si je peux faire quelque chose avant mon arrivée, n'hésite pas à me le demander.

Que de bons moments nous avons passés avec (nom du mari décédé) ! C'est de ceux-là dont je veux me souvenir, et de vous deux, toujours si complices.

On vient de m'avertir de la triste nouvelle. Je ne veux pas perdre un instant pour te dire que tu peux compter sur mon soutien en un moment aussi douloureux. Je suis moi-même accablé, car je n'arrive pas à vous imaginer l'un sans l'autre.

Je viens d'apprendre le décès de votre femme. Pour l'avoir vécue, j'imagine ce que peut représenter pour vous une telle perte. Je voulais vous assurer de tout mon soutien et vous adresser mes pensées amicales et émues.

Ma chère (prénom du destinataire),

La nouvelle que je viens d'apprendre me fait beaucoup de peine. Tu sais à quel point je m'entendais avec (prénom du mari décédé). Tu te souviens de nos parties de cartes et de nos fous rires. Il nous manquera à tous, mais à toi bien plus encore.

Je partage ton chagrin et, en ce moment, je pense très fort à toi. Puisse mon affection soulager un peu ta peine.

Si tu as besoin de quelque chose, tu sais que je suis là.

Avec toute mon affection,