Je crois que c'est comme ça qu'il faut se le rappeler, comme d'un homme heureux de vivre. Tu sais que tu n'es pas seule dans cette épreuve. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de parler ou si je peux t'aider dans ce pénible moment.

Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de votre épouse. Je l'ai peu connue, mais suffisamment pour apprécier sa générosité et sa joie de vivre. Je sais, en tous cas, quelle place elle occupait auprès de vous.Permettez-moi de partager votre deuil et de vous présenter mes plus sincères condoléances. Si je peux vous rendre service, n'hésitez pas à faire appel à moi.