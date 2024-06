Qu'est-ce qu'un jardin du souvenir ?

Le jardin du souvenir se trouve dans l'enceinte du cimetière. La loi de 2008, entrée en vigueur en 2013, impose à toutes les communes de plus de 2 000 habitants d'en aménager un.

Le jardin du souvenir se présente comme un lieu de dispersion des cendres funéraires. Le défunt peut avoir exprimé le souhait que ses cendres y soient dispersées, mais, en l'absence de volontés expresses du disparu, la décision peut être prise par la famille.

En principe, le jardin du souvenir est un lieu anonyme et collectif. Aussi les proches d'un défunt n'y trouveront pas de stèle ou de plaque commémorative de nature individuelle.

Certaines personnes déplorent d'ailleurs que cet endroit n'offre, en principe, aucun lieu de recueillement dédié à la mémoire d'un défunt en particulier.

C'est pourquoi un puits de dispersion, recouvert de pierres et d'une grille, a été aménagé dans certains jardins du souvenirs. Les cendres des défunts y sont versées. Même si l'anonymat et le caractère collectif sont maintenus, ce puits de dispersion représente un lieu de recueillement mieux identifié.

Dans certains jardins du souvenir, cependant, des stèles ont été aménagées. Il est possible d'y graver le nom et le prénom du défunt et d'y apposer une plaque.

Comment se passe la dispersion des cendres ?

La dispersion des cendres dans le jardin du souvenir peut se faire de deux manières :

L'urne est retournée délicatement , afin que les cendres qu'elle contient puissent se répandre sur le sol.

, afin que les cendres qu'elle contient puissent se répandre sur le sol. Les cendres sont dispersées au moyen d'un dispersoir. Il s'agit d'une urne s'ouvrant par le bas. La dispersion des cendres se fait alors peu à peu, par un geste de balancement du bras.

Par ailleurs, les cendres du défunt étant assimilées à la dépouille mortelle, elles doivent être traitées avec le même respect. C'est pourquoi le personnel procédant à la dispersion des cendres doit relever, au même titre que celui qui est chargé de l'inhumation d'un défunt, d'un opérateur funéraire agréé.

La dispersion des cendres ne doit donc être confiée qu'au maître de cérémonie, si une cérémonie funèbre a été organisée, ou à tout agent funéraire habilité à cette fonction. En outre, la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune.

À lire également : Comment se passe la dispersion des cendres au jardin du souvenir ?

Cette dispersion des cendres a-t-elle un coût ?

En principe, la dispersion des cendres funéraires dans un jardin du souvenir est gratuite. Cependant, elle devient payante si un support de mémoire a été édifié dans un de ces lieux.

Le prix à payer, dans ce cas, varie généralement entre 50 et 100 euros, et comprend notamment le coût de la plaque funéraire au nom du défunt.

Ce mode de dispersion des cendres est donc économique. Il en sera de même en cas de dispersion des cendres en pleine nature, sauf s'il s'agit de les disperser en mer ou par voie aérienne. Il faudra alors compter le prix de la location du bateau ou de l'hélicoptère (ou du drone) devant transporter l'urne.

À lire également : Les manières originales de disperser les cendres funéraires après une crémation

S'il s'agit d'inhumer l'urne, il faut prévoir le coût de construction du cavurne, ainsi que celui de la concession. Placer l'urne dans une case de columbarium n'est pas non plus gratuit. Dans ces deux cas, le prix à prévoir est nettement plus élevé que le coût de la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir.