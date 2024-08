Les obsèques, une étape essentielle pour vivre son deuil

L'ambivalence des obsèques

Pour les personnes en deuil, la cérémonie des obsèques s'accompagne d'une certaine ambivalence. Elle a, d'un côté, un rôle symbolique absolument essentiel qu'il est impossible de ne pas reconnaître. Elle permet de rendre hommage à la personne décédée.

D'un autre côté, cela peut être très dur à accepter. On peut refuser de vivre ce moment qui marque réellement la disparition du proche aimé. Il faut alors se séparer définitivement du corps mais aussi affronter les autres, recevoir leurs condoléances. Vous devez rester là, parmi l'assemblée de gens réunis pour dire au revoir à la personne décédée alors que vous vous sentez un peu dans un entre-deux, comme hors du temps.

Bien que vous puissiez ressentir une forte douleur et de la solitude, le rite des obsèques offre un cadre afin de dire adieu à la personne. Si cela se passe bien, cela permet aussi de vivre un vrai partage humain, qui apaise quelque peu le chagrin.

En effet, lors d'une cérémonie, vous allez lire des textes, évoquer des souvenirs vécus avec la personne ou même retrouver des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Cela permet parfois de retisser des liens entre les vivants. Les retrouvailles permettent aussi de se dire des choses.

Si les personnes endeuillées ressentent le besoin d'être entourées lors des obsèques d'un de leurs proches, il est aussi bon de les laisser être acteurs de ce qu'ils vivent. Certaines personnes ressentiront le besoin d'agir. Cela passe aussi bien par des démarches administratives que par le fait de préparer la cérémonie ou bien encore de participer à la toilette mortuaire, à la mise en bière ou même de porter le cercueil.

Voir le défunt ou non ?

Certaines personnes font le choix de ne pas voir le défunt lors de la mise en bière. Il faut comprendre que ce n'était pas possible pour elles à ce moment-là, elles ne s'en sentaient pas capables.

Parfois, celles-ci regrettent ce choix ensuite mais il ne faut pas se forcer la main. Si vous pensez que cela va être trop dur pour vous, alors n'y allez pas.

Tentez tout de même d'assister aux obsèques. Il n'y a aucune obligation de voir le défunt et encore moins de le toucher.

Les rituels funéraires, un bon moyen de faire son deuil

A la mort d'un être cher, ses proches se regroupent et échangent entre eux, se soutiennent et préparent les cérémonies funéraires. Ces moments ont une importance essentielle : c'est une preuve de respect envers la personne défunte mais cela aide aussi les personnes endeuillées à commencer leur processus de guérison.

Réaliser que le départ est définitif

Les obsèques marquent le côté irréversible de la mort. En effet, jusqu'au moment des funérailles, certains continuent de nier la perte ou la minimise. La réalité de la mort n'est vraiment acceptée que quand le cercueil est mis en terre ou que la crémation a lieu.

Mettre en place des rituels funéraires permet donc de rendre hommage à la vie du défunt mais aussi d'offrir un endroit, un moment, où les personnes peuvent exprimer leur douleur sans crainte.

Exprimer sa foi et ses croyances

Dans de nombreuses cultures et religions, les cérémonies funéraires peuvent aussi permettre d'exprimer sa foi comme on l'entend. Les chrétiens, par exemple, affirment lors des obsèques leur croyance en la vie après la mort et en la résurrection.

Les rituels et leur rôle thérapeutique

Selon certaines études de chercheurs et même selon certains psychologues, les obsèques ont une importance capitale dans le processus de deuil. En effet, cela aide à apaiser les symptômes de la perte comme le déni ou le choc.

Grâce aux divers rites, vous pouvez exprimer vos sentiments ouvertement, vous rappeler de bons moments partagés avec la personne et partager vos souvenirs avec les autres.

Un processus sensoriel

Le deuil est un mécanisme sensoriel. En effet, c'est parfois en voyant et en touchant le corps du défunt ou en participant à des activités comme la toilette mortuaire ou porter le cercueil que l'on ressent réellement la séparation.

Écouter les condoléances et les témoignages de sympathie vous ancre aussi dans la réalité de la mort.

Quelle est la différence entre des obsèques et des funérailles ?

Les divers rituels mis en place pour honorer les morts existent depuis la nuit des temps. Les termes « obsèques » et « funérailles » sont souvent utilisés comme synonymes. Pour autant, ils comprennent des nuances et des connotations à distinguer.

La définition des obsèques

Les obsèques représentent en fait le convoi funéraire et les cérémonies organisées pour entretenir la mémoire du défunt. Cela regroupe tous les rituels qui accompagnent l'enterrement ou la crémation de la personne décédée.

On peut avoir des obsèques civiles ou religieuses. C'est un moment particulièrement solennel et intime pour la famille ainsi que pour les proches de la personne décédée.

La notion de funérailles

Le terme de « funérailles » est surtout utilisé pour parler de cérémonies plus monumentales. Elles sont souvent réservées aux personnalités publiques ou politiques. Cela représente des événements de grande envergure dont l'organisation et la préparation se doivent d'être particulièrement soignées.

Le rôle pour les vivants

Les obsèques tout comme les funérailles sont des cérémonies primordiales pour les vivants. Elles aident les personnes endeuillées à commencer leur processus de deuil. Elles pourront aussi bénéficier du soutien et du réconfort des autres tout en exprimant leur chagrin.

C'est également l'occasion de célébrer la vie de la personne décédée et de se remémorer des souvenirs ou encore de tisser ou resserrer des liens avec les proches du défunt.

À éviter pour vivre les obsèques d'un proche

Certains comportements sont toutefois à éviter pour les personnes qui se retrouvent confrontés à un deuil. Cela passe par exemple par :