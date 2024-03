Comment écrire un message de condoléances court ?

Après avoir appris un décès, vous songez à réconforter la personne endeuillée en lui adressant un message de condoléances. Vous n’êtes pas obligé de rédiger un texte trop long. Au contraire, un message concis est souvent plus indiqué. Il est plus clair et évite souvent les maladresses qu’une lettre plus détaillée risquerait de vous faire commettre. Mais comment s’y prendre pour rédiger de tels messages ?