Pourquoi le PER est-il intéressant pour les personnes imposables ?

À la retraite, la baisse de revenus est inévitable. Afin de compléter la pension reçue, le gouvernement a mis en place le Plan Épargne Retraite. Remplaçant tous les autres dispositifs déjà existants, le PER est un placement permettant de financer un complément de retraite le moment venu. Tous les versements effectués par les épargnants sont volontaires et déductibles du revenu imposable. Voilà pourquoi l’on parle d’un réel avantage pour les personnes étant soumises à l’impôt sur le revenu.

Plus les contribuables disposent d’un revenu confortable et plus le PER est un placement intéressant, puisqu’il permet de déduire les versements. En effet, plus la Tranche Marginale d’Imposition (TMI) augmente et plus l’avantage fiscal est croissant ! C’est pour cette raison que l’on dit que le PER est plus intéressant pour les personnes aux forts revenus.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Quid des plafonds ?

Certes, le PER permet de déduire les versements des impôts, mais sous certains plafonds. Selon la tranche d’imposition, celui-ci varie. Plus la TMI est élevée et plus l’intérêt est grand.

Pour rappel voici les taux d’imposition en fonction des revenus pour 2023 (sur les revenus 2022) :

Tranche de revenus par part fiscale Taux d’imposition applicable De 0 à 10 777 euros 0 % De 10 777 à 7 478 euros 11 % De 27 478 à 78 570 euros 30 % De 78 570 à 168 994 euros 41 % Au-delà de 168 994 euros 45 %

Prenons l’exemple d’une personne imposée à un TMI de 30 %, soit le taux d’imposition intermédiaire. Admettons qu’elle déclare 40 000 euros de revenus imposables annuels et qu’elle verse 2 000 euros sur son PER. Elle ne sera finalement imposée que sur 40 000 – 2 000 = 38 000 euros. Cette personne économisera donc 600 euros d’impôts, soit 2 000 x 30 %.

Prenons ce même exemple avec une personne imposée à un TMI de 45 % pour un placement de 2 000 euros, elle économisera 900 euros d’impôts contre 600 pour celles étant imposées à 30 %. À l’inverse, une personne étant imposée à 11 % n’économisera que 220 euros. Et le contribuable qui n’est pas imposable, en toute logique, n’économisera rien.

Bon à savoir : Si l’économie réalisée est également placée sur le PER, alors l’épargne est encore plus avantageuse puisque l’épargnant aura fait un effort de 2 000 euros (pour reprendre l’exemple ci-dessus), et aura finalement mis de côté 2 600 euros pour celui imposé à 30 % ou encore à 2 900 euros pour celui imposé à 45 %. L’effet levier est donc très intéressant.

Les foyers les plus aisés toujours plus avantagés à la sortie

Une fois à la retraite, l’épargnant peut sortir son pécule soit sous forme de rente, soit sous forme de pension. Si le capital est soumis à l’impôt sur le revenu, le TMI appliqué est inférieur à celui appliqué durant la période de vie professionnelle. En effet, un contribuable imposé à 30 % durant sa vie active ne pourra l’être qu’à hauteur de 11 % une fois à la retraite.

Il y a donc un double intérêt à ouvrir un PER lorsque l’on est fortement imposé.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Est-il intéressant d’ouvrir un PER lorsque l’on a des revenus modestes ?

Selon les chiffres donnés par l’État, la moitié des Français ne serait pas soumise à l’impôt sur le revenu. Pour faire simple, la déduction des impôts liée aux versements volontaires sur un PER n’est pas du tout intéressante.

À noter : Il est tout à fait possible de refuser la déduction fiscale à l’entrée. Ce qui permet donc d’obtenir un avantage intéressant à la sortie en capital au moment de la retraite.

En effet, les personnes aux revenus modestes retirant leur capital le moment venu peuvent bénéficier d’une fiscalité identique à celle de l’assurance-vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que seuls les bénéfices réalisés par les versements seront soumis à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, ce que l’on appelle le PFU ou encore « flat tax ». Le capital n’est donc pas imposé.

De plus, en refusant le bénéfice fiscal lors des versements, le PER devient ni plus ni moins qu’un contrat d’assurance-vie bloqué. Ce qui peut être un avantage pour les personnes démarrant dans la vie active ou étant dépensières. Par exemple, en plaçant 30 euros par mois sur son PER pendant 20 ans, à la sortie, vous obtenez un capital de 7 200 euros sans les intérêts. Cela constitue donc un petit pécule sécurisé pour profiter durant sa retraite.