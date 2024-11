Conduits de cheminée, poêle et chaudière : le ramonage est-il réellement obligatoire ou peut-on s’en passer ?

Quand l’hiver arrive et que les appareils de chauffage reprennent du service, la question du ramonage revient sur le tapis. Est-ce vraiment indispensable ? La réponse est loin d’être simple. Si la loi impose des obligations précises, des exceptions ou des situations spécifiques peuvent laisser penser qu’il est possible de s’en passer. Mais attention, cela peut avoir des conséquences importantes sur votre sécurité et votre portefeuille. Faisons le point pour comprendre les enjeux et décider en connaissance de cause.