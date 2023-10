Le succès fulgurant du PER se confirme en France selon Bercy

Bilan positif pour le PER créé en 2019

Selon les informations révélées par le bureau de Bruno Le Maire et la Direction générale du Trésor lors d'une conférence organisée le mardi 3 octobre, le Plan d'Épargne Retraite (PER) créé en 2019 a engrangé des actifs totaux de 85 milliards d'euros à la fin du mois de mars. Cette somme représente une augmentation de près de 30% en un an, avec 52 milliards d'euros destinés aux PER individuels.

"C'est aussi une réussite pour nos entreprises qui ont besoin d'investisseurs à long terme pour les soutenir dans les prochaines grandes transitions", a déclaré Bruno Le Maire dans un communiqué.

Un produit d'épargne qui finance l'économie réelle

En matière de PER, la stabilité fiscale est l'objectif principal. D'après Bercy, 54% de ces actifs financent directement les entreprises via des actions ou des dettes. Ainsi, en excluant les produits tels que les comptes-titres ou PEA (plan d'épargne en actions), il s'agit du produit d'épargne qui finance le plus l'économie réelle.

Les Français de plus en plus nombreux à opter pour le PER

Face à une retraite parfois incertaine, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des investissements leur procurant un revenu complémentaire pour leurs vieux jours, notamment grâce au Plan d'Épargne Retraite.

Les chiffres publiés par le ministère de l’Économie le confirment : à la fin du premier trimestre 2023, 85 milliards d’euros ont été investis par les Français dans le plan d’épargne retraite. Cela témoigne d'un niveau d’anxiété assez élevé sur le sujet.

Le nombre de français ayant souscrit au PER atteint aujourd'hui pas moins de 7,4 millions de personnes, dépassant largement l'objectif initial qui visait à équiper 3,5 millions de français avec un PER d'ici fin 2022.

Les encours gérés poursuivent également leur progression : +19 milliards d'euros en un an, pour atteindre un total de 85 milliards d'euros à la fin du premier trimestre, selon les données fournies par Bercy.

"Les débats récents sur la réforme des retraites ont encouragé de nombreux français à épargner par eux-mêmes", souligne Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Selon une enquête menée par ce dernier, près de trois Français sur quatre pensent qu'ils auront un problème de revenus à la retraite.

Un public plus jeune séduit par le PER

Ce système d'épargne attire non seulement des capitaux autrefois placés dans d'autres comptes d'épargne salariale, mais aussi un public plus jeune, souligne Philippe Crevel. Le Plan d'Épargne Retraite Populaire (PERP) était principalement ouvert par des salariés de plus de 50 ans.

"Il y a de plus en plus de jeunes qui y souscrivent et donc il y a eu un rajeunissement en termes d'âge moyen pour les PER", relève-t-il.

Encore une fois, l'actualité autour de la réforme des retraites ainsi que les perspectives d'avenir peu réjouissantes ont probablement pesé dans la balance de ce succès, tout comme la plus grande flexibilité de ce produit d'épargne par rapport aux précédents.

L'avenir des PER pour les mineurs en question

Bruno Le Maire a également évoqué l'avenir des PER pour les mineurs. En effet, dans le projet de loi de finances 2024, il a été précisé qu'il ne sera plus possible d'ouvrir un PER pour les mineurs à partir du 1er janvier 2024 ou de faire des versements sur ceux déjà ouverts.

