Peut-on déshériter un de ses enfants ?

Entre deux générations, les conflits et mésententes entre enfants et parents peuvent mettre ces derniers dans une situation de remise en question quant au sort de leurs biens qui, normalement, doivent revenir à leurs descendants à la suite de leur décès. Une question qui revient souvent donc quand on devient senior : « peut-on déshériter un de ses enfants ? ». En principe, il n’est pas permis d’exhéréder un enfant sauf dans certains cas.