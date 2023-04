Le point de retraite Agirc-Arrco

Depuis 2019, les deux régimes de retraite complémentaire, l’Agirc, pour les cadres et assimilés, et l’Arrco pour les non cadres ont fusionné. Depuis, tous les salariés du privé cotisent pour leur retraite complémentaire au sein d’une même caisse, l’Agirc-Arrco. Au sein de ce régime, les montants cotisés sont convertis en points retraite.

Ne sont donc pris en compte dans le calcul de la retraite complémentaire que ces points découlant des sommes cotisées.

Le nombre de points de retraite complémentaire est calculé pour l’année en divisant le montant total cotisé composé de la part salariale et de la part patronale des cotisations au cours de l’année par la valeur d’acquisition d’un point de retraite.

Cette valeur d’acquisition du point de retrait est fixée et publiée au premier novembre de chaque année par les gestionnaires du régime de retraite complémentaire. En 2023, sa valeur est de 1,3498 euro. La valeur d'acquisition du point de retraite est revue chaque année afin de permettre une revalorisation régulière des pensions.

Assiette et taux de cotisation du régime de retraite complémentaire

L’assiette de cotisation à la retraite complémentaire est fixée selon un barème qui comporte deux tranches de salaire brut déterminées en fonction du plafond annuel de la Sécurité Sociale ou PASS qui est de 43 992 euros par an ou 3 666 euros par mois pour l’année 2023.

Pour la première tranche correspond aux revenus qui vont de 0 à 1 fois le PASS et la seconde tranche correspond aux revenus allant de 1 fois à 8 fois le PASS.

Bon à savoir : Certaines professions dans lesquelles les travailleurs sont principalement rémunérés au pourboire, la base de cotisation est fixée selon une assiette forfaitaire et non selon le salaire brut.

Chaque tranche de revenus est soumise à un taux de cotisation, ou taux d’acquisition des points, différent qui est de 6,20 % pour la première tranche et de 17 % pour la seconde.

Exemple : Si, en 2023, un travailleur perçoit un salaire brut total de 40 000 euros, il est uniquement dans la première tranche et la part de ses revenus qui génère des points de retraite correspond à 6,20 % de ces 40 000 euros, c’est-à-dire 2 480 euros. La valeur d’achat du point étant de 17,4316 euros pour cette année, le nombre de points acquis en 2023 est de 142,27 points, chiffre qui correspond à la division du revenu générant des points par le coût d’acquisition du point.

À noter : Les cotisations sont plus élevées que les taux qui génèrent des points, car il y a une cotisation supplémentaire qui ne sert qu’à financer la solidarité et l'équilibre du régime complémentaire.

Ainsi, pour les revenus de la tranche 1, 0,86 % de cotisations salariales et 1,29 % de cotisations patronales sont une “contribution à l’équilibre général” du régime de retraite. Les salariés et les patrons cotisent aussi respectivement 0,14 % et 0,21 % pour contribuer à l’équilibre technique si les revenus du salarié sont supérieurs à 1 PASS.

Calculer le montant d’une pension de retraite

Le montant de la pension de retraite complémentaire d’un salarié du privé correspond au nombre de points qu’il a accumulés pendant sa carrière multiplié par la valeur du point de retraite Agirc-Arrco.

Ainsi, si un salarié a acquis en cotisant tout au long de sa carrière un total de 6 200 points, au 1er janvier 2023, sa pension de retraite complémentaire sera équivalente à ce nombre de points multiplié par la valeur du point, c’est-à-dire 1,3498 euros.

Ainsi, ce salarié aura une pension annuelle de 8 363,18 euros annuels, soit 696,93 euros mensuels.