FDJ : Vous pouvez gagner jusqu’à 1 500 000 € avec ce nouveau jeu à gratter tout en faisant une bonne action !

Un jeu à gratter pour sauver le patrimoine

Depuis 2018, la FDJ organise chaque année une édition spéciale de la Mission Patrimoine, un jeu à gratter qui permet de soutenir la Fondation du Patrimoine, avec une partie des fonds collectés dédiée à la sauvegarde de monuments en péril à travers la France.

Cette année, pour la 7ème édition, la formule reste similaire : en achetant un ticket à 15 €, vous avez la chance de remporter un maximum de 1,5 million d’euros, tout en reversant 1,83 € par ticket à la fondation.

Les spécificités du jeu en 2024

Pour cette nouvelle édition, la FDJ propose une innovation intéressante : le ticket est désormais présenté au format paysage, rappelant une carte postale, avec des illustrations mettant en avant six sites emblématiques du patrimoine français.

Ce design vous plonge dans un véritable voyage à travers le patrimoine français, et vous permet de choisir parmi trois éditions du ticket, chacune mettant en valeur des sites différents, tels que :

Le Château Mermoz dans le Grand Est

dans le Grand Est Le Sémaphore du Pouldu en Bretagne

en Bretagne L'Aqueduc de Barbegal en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ces monuments, parmi d'autres, bénéficieront des fonds collectés pour leur restauration grâce à vos participations.

Multipliez vos chances avec les tirages Loto du Patrimoine

En plus des tickets à gratter, la FDJ propose également des tirages Loto spécialement dédiés à la Mission Patrimoine. Du 7 au 21 septembre 2024, sept tirages vous offriront la possibilité de tenter votre chance à des jackpots d’au moins 2 millions d’euros.

Pour chaque grille jouée à 2,20 €, 0,54 € seront reversés à la Fondation du Patrimoine. Une manière de multiplier vos chances de gagner tout en participant à une bonne cause !

Des résultats concrets pour le patrimoine

Depuis la première édition de ce jeu, plus de 150 millions d’euros ont été récoltés, permettant de financer la restauration de plus de 950 sites historiques à travers la France. Chaque ticket de grattage et chaque grille jouée contribue directement à cette initiative.

Si vous aimez les jeux de hasard et que vous avez une sensibilité pour le patrimoine culturel, c’est l’occasion rêvée d’allier les deux !

Liste des sites emblématiques soutenus en 2024 :

Halle et Beffroi de Revel (Occitanie)

(Occitanie) Église Notre-Dame de l’Assomption (Guadeloupe)

(Guadeloupe) Château de l’Herm (Nouvelle-Aquitaine)

Cette édition 2024 prévoit de soutenir 118 projets à travers la France et les DOM-TOM, avec une répartition entre 18 sites emblématiques et 100 sites départementaux. Vous devenez ainsi un acteur du maintien de notre héritage collectif, tout en ayant la possibilité de changer votre propre vie en remportant un jackpot.

Nos astuces pour maximiser vos chances

Ne tardez pas : Ces jeux de grattage et tirages Loto sont limités dans le temps, alors assurez-vous de participer dès leur lancement en septembre. Variez les tickets : Choisissez parmi les trois éditions du ticket de grattage pour diversifier les sites soutenus et augmenter vos chances de tomber sur une combinaison gagnante. Jouez en groupe : Si vous aimez partager l’expérience avec vos proches, pourquoi ne pas acheter plusieurs tickets avec des amis ou en famille ? Cela multiplie les chances de gains tout en répartissant l’investissement.

Une chance unique de changer des vies, y compris la vôtre

Avec Mission Patrimoine 2024, jouer devient un acte solidaire. Vous participez à la préservation de notre patrimoine commun tout en ayant la possibilité de décrocher le gros lot. Que ce soit par le jeu de grattage ou les tirages Loto, cette initiative permet à chacun de contribuer, à sa manière, à la protection des trésors historiques français.

Alors, qu’attendez-vous pour tenter votre chance ? Qui sait, vous pourriez bien devenir le prochain millionnaire tout en réalisant une bonne action !