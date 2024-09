Super Loto du Vendredi 13 : 3 astuces MECONNUES de la FDJ pour augmenter vos chances de gain

1. Optez pour une grille multiple

Vous vous demandez peut-être comment augmenter vos probabilités sans trop exploser votre budget ? La grille multiple est une option peu connue mais redoutablement efficace. Contrairement à une grille classique, où vous sélectionnez 5 numéros, avec la grille multiple, vous pouvez en choisir jusqu’à 9, ainsi que plusieurs numéros chance. Cela multiplie le nombre de combinaisons jouées et donc vos chances de gain.

Certes, c'est un peu plus coûteux, mais si vous jouez en groupe avec des amis ou la famille, vous pouvez mutualiser les coûts tout en maximisant vos chances ! N'oubliez pas que plus vous jouez de grilles, plus vous obtenez de codes pour le tirage des 50 lots de 20 000 €, ce qui peut compenser largement vos investissements​.

2. Évitez les dates de naissance et choisissez des numéros élevés

Un grand nombre de joueurs ont tendance à jouer des dates de naissance, ce qui signifie que les numéros entre 1 et 31 sont souvent surreprésentés. Le problème ? Si ces numéros sont tirés, vous risquez de partager le jackpot avec de nombreux autres gagnants. En revanche, choisir des numéros au-dessus de 31 réduit cette probabilité.

Bon à savoir : Les numéros au-delà de 31 sont moins joués mais ont exactement les mêmes chances d’être tirés. En plus, en cas de victoire, vos gains sont plus susceptibles d'être uniques​ . Jouez malin et faites en sorte de vous démarquer !

3. Activez l'option Joker+ pour plus de chances

Pour seulement 1 € supplémentaire, l'option Joker+ vous permet de jouer à un autre tirage qui offre des gains jusqu’à 500 000 €. Ce bonus peu coûteux est souvent négligé par les joueurs, mais il vous donne une chance supplémentaire de ne pas repartir les mains vides, même si vous ne décrochez pas le gros lot. Alors pourquoi s’en priver ?

Notre conseil : Activer cette option peut vous apporter une belle surprise, et pour une petite mise en plus, cela peut valoir le coup. De plus, vous pouvez jouer plusieurs fois dans la semaine avec cette option​ .

Donner un coup de pouce au hasard

Le Super Loto du vendredi 13 est une opportunité unique de tenter votre chance face à un jackpot colossal. En suivant ces astuces - en jouant des grilles multiples, en évitant les numéros trop communs et en activant des options supplémentaires - vous mettez toutes les chances de votre côté pour maximiser vos gains.

Rappelez-vous : le Loto reste un jeu de hasard, mais un peu de stratégie peut parfois faire la différence. Bonne chance !