Fini les impôts exorbitants : cette méthode pourrait changer votre retraite

Comment le PER réduit vos impôts dès la première année

La promesse du PER est simple : vous épargnez pour votre retraite tout en diminuant vos impôts dès aujourd’hui. Ce système fonctionne grâce à un mécanisme de déduction fiscale. Les sommes que vous versez sur votre PER sont déduites de votre revenu imposable, ce qui réduit directement le montant de votre impôt à payer.

Prenons un exemple concret : vous êtes dans une tranche marginale d’imposition (TMI) à 30 % et vous versez 5 000 € sur votre PER. Vous réduisez immédiatement votre impôt de 1 500 €. Si votre TMI est plus élevée, à 41 %, cette économie grimpe à 2 050 €. Plus votre taux d’imposition est élevé, plus le gain fiscal est important.

Notre conseil : Si vous êtes dans une tranche d’imposition basse (11 % ou moins), le PER peut être moins avantageux. Dans ce cas, d’autres placements comme une assurance-vie pourraient mieux convenir.

Ce qui rend le PER unique parmi les dispositifs d’épargne

Contrairement à d’autres placements, le PER ne se limite pas à une simple épargne. C’est un outil multifonction qui combine fiscalité avantageuse, diversification des placements et flexibilité lors de la sortie. Vous pouvez, par exemple, choisir de récupérer votre épargne sous forme de capital ou de rente viagère, selon vos besoins à la retraite.

De plus, les plafonds de déduction fiscale sont généreux. Chaque année, vous pouvez déduire jusqu’à 10 % de vos revenus professionnels nets de cotisations sociales, avec un maximum de 35 194 €. Pour les indépendants, ce plafond est encore plus élevé, atteignant 85 781 €. Si vous n’avez pas atteint ce seuil les années précédentes, vous pouvez même rattraper les plafonds non utilisés des trois dernières années.

Bon à savoir : Consultez votre dernier avis d’imposition pour connaître votre plafond de déduction disponible. C’est un excellent point de départ pour maximiser vos versements.

Pourquoi investir dès maintenant ? La magie des versements programmés

Attendre la fin de l’année pour alimenter votre PER est une erreur courante. En mettant en place des versements programmés, vous lissez vos investissements sur l’année et réduisez les risques liés aux fluctuations des marchés financiers. Cette méthode est particulièrement bénéfique si vous choisissez des supports en unités de compte, qui peuvent offrir un potentiel de rendement plus élevé sur le long terme.

De plus, programmer vos versements vous assure de ne jamais oublier de maximiser vos avantages fiscaux. Beaucoup de gestionnaires de PER recommandent également de compléter ces versements réguliers par des versements exceptionnels, par exemple au moment de la déclaration fiscale.

Notre conseil : Si vous avez un bonus ou une prime annuelle, pensez à en allouer une partie à votre PER. Non seulement vous préparez votre avenir, mais vous réduisez aussi l’impact fiscal de ce revenu supplémentaire.

Ce qu’il faut savoir avant de souscrire un PER

Le principal inconvénient du PER est l’immobilisation des fonds jusqu’à la retraite, sauf dans certains cas précis comme l’achat de votre résidence principale ou un coup dur financier. Cependant, cet horizon d’investissement à long terme peut devenir un atout. Il vous permet de placer votre argent sur des supports risqués avec un potentiel de rendement supérieur.

Avec la gestion à horizon, souvent proposée par défaut dans les PER, votre épargne est progressivement sécurisée à mesure que vous vous rapprochez de la retraite. Cela limite les risques en fin de parcours tout en maximisant les opportunités de rendement au départ.

Notre conseil : Si vous débutez jeune, privilégiez des supports dynamiques comme les actions. Avec un horizon de plusieurs décennies, les fluctuations à court terme auront peu d’impact sur vos gains à long terme.

Combien pouvez-vous vraiment économiser ?

Pour vous donner une idée plus claire, voici un tableau montrant les économies fiscales possibles en fonction de votre TMI et des montants versés sur un PER.

TMI (%) Versement annuel (€) Économie d’impôt (€) 11 % 5 000 550 30 % 5 000 1 500 41 % 5 000 2 050 45 % 5 000 2 250

Ce tableau illustre à quel point le PER peut être un levier fiscal puissant, surtout si vous êtes dans une tranche d’imposition élevée.

Transformez vos impôts en épargne

Le PER n’est pas qu’un simple outil pour réduire vos impôts : c’est un véritable tremplin pour préparer une retraite confortable tout en optimisant vos finances. En l’adoptant, vous pouvez enfin reprendre le contrôle sur une partie de vos impôts et réorienter cet argent vers un projet d’avenir.

Ne laissez plus l’État capter une part trop importante de vos revenus. Avec un PER bien utilisé, vos impôts ne seront plus une fatalité, mais une opportunité de construire un avenir plus serein. Alors, prêt à changer votre retraite dès aujourd’hui ?