Livret A : Fini les 3 % en 2025 ? Que faire si votre compte est déjà plein ?

La fin des 3 % en 2025 : ce que vous devez savoir

Le taux du Livret A est gelé à 3 % jusqu’en janvier 2025. Cela peut sembler une bonne nouvelle, mais c’est en réalité une stabilisation temporaire. Les experts prévoient qu'une baisse pourrait suivre en février 2025, en raison du recul progressif de l'inflation. En d’autres termes, si vous comptiez sur les 3 % pour longtemps, il est peut-être temps de réviser vos plans.

Mais alors, pourquoi ce taux pourrait-il baisser ? Le Livret A est indexé en partie sur l’inflation, et celle-ci a déjà commencé à reculer. Alors que nous avons connu des niveaux de 5 % ou plus ces dernières années, les prévisions pour 2025 indiquent une inflation autour de 2 %, ce qui réduirait automatiquement la rémunération de votre Livret A.

Notre conseil : Si vous avez des projets à court terme, profitez des 3 % actuels en maximisant vos versements dès maintenant. Mais attention, si vous avez déjà atteint le plafond de 22 950 €, vos options sont plus limitées. Voici quelques solutions.

Que faire si votre Livret A est plein ?

Atteindre le plafond de son Livret A, c’est à la fois un symbole de bonne gestion et un petit casse-tête. Avec 22 950 € au maximum, vous ne pouvez plus y verser d’argent. Que faire alors de vos excédents pour continuer à faire fructifier votre épargne ?

1. Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)

Si vous n’avez pas encore ouvert de LDDS, c’est l’option à envisager en priorité. Son taux de rémunération est également de 3 % jusqu’en janvier 2025, et son plafond est de 12 000 €. Vous pouvez donc y verser vos excédents tout en bénéficiant d’une rémunération intéressante et d’une grande souplesse de retrait.

Bon à savoir : Contrairement au Livret A, le LDDS est également destiné à soutenir des projets de développement durable, donc en plus de faire fructifier votre argent, vous contribuez à des causes vertueuses.

2. Le Plan Épargne Logement (PEL)

Le PEL reste une bonne solution pour ceux qui souhaitent épargner à moyen ou long terme, notamment en vue d’un projet immobilier. Certes, le taux est plus faible (2 % pour les nouveaux PEL en 2024), mais il est fixé à l’ouverture du compte, ce qui peut offrir une stabilité sur plusieurs années.

Notre conseil : Si vous avez déjà un PEL ouvert avant 2016, vous bénéficiez peut-être d’un taux supérieur à celui du Livret A actuel. C’est un excellent moment pour l’utiliser à bon escient, notamment dans un projet de rénovation ou d'achat.

3. Diversification vers l’assurance vie

Pour les épargnants ayant un appétit modéré pour le risque, l’assurance vie représente une option attrayante. Ce produit permet de diversifier vos investissements entre des fonds en euros (sécurisés) et des unités de compte (plus risquées mais potentiellement plus rémunératrices).

Avec l’assurance vie, vous profitez également de conditions fiscales avantageuses après 8 ans de détention. C’est une excellente solution pour faire fructifier votre épargne, tout en préparant un projet à long terme ou une transmission.

4. Les comptes à terme

Si vous cherchez une solution simple, les comptes à terme offrent des taux fixes supérieurs à ceux des livrets réglementés, mais en contrepartie, votre argent est bloqué pour une durée déterminée (souvent 1 à 5 ans). Vous pouvez donc y placer une partie de votre épargne excédentaire en fonction de votre horizon de placement.

De nombreuses banques proposent des promotions sur ces comptes à terme, surtout si vous êtes un nouveau client. N’hésitez pas à comparer !

Agissez avant la baisse !

Avec un taux de 3 % garanti jusqu’en janvier 2025, le Livret A reste une solution incontournable pour sécuriser son épargne. Mais pour ceux dont le Livret est déjà plein ou qui souhaitent anticiper la baisse à venir, il est temps de réfléchir à une diversification.

Le LDDS, le PEL et l’assurance vie sont autant d’alternatives pour continuer à faire fructifier votre argent tout en vous préparant à un futur où la rémunération du Livret A pourrait être moins généreuse.