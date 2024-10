Que deviennent les millions non réclamés de la Française des Jeux ? Des gains perdus… mais pas pour tout le monde !

Combien de temps les gagnants ont-ils pour réclamer leurs gains ?

Lorsque vous jouez au Loto, à l’Euromillions ou à un autre jeu de la Française des Jeux, la règle est claire : les gagnants ont 60 jours pour réclamer leurs gains. Ce délai, appelé "forclusion", représente la période légale pour se manifester, muni de son ticket gagnant. Passé ce délai, les gains sont considérés comme « non réclamés » et ne sont plus récupérables par les joueurs.

Notre conseil : Pour éviter toute mauvaise surprise, prenez l’habitude de vérifier vos tickets de jeu régulièrement et de conserver ceux qui correspondent à des tirages récents. Une simple vérification peut faire la différence entre un gain perdu et une agréable surprise.

Où va l'argent des gains non réclamés ?

Les gains non réclamés ne disparaissent pas dans les caisses de la FDJ. Avant 2019, ces sommes étaient principalement réinjectées dans les cagnottes futures, permettant de gonfler les jackpots et de financer des opérations spéciales. Cependant, depuis la loi Pacte, une grande partie de cet argent revient désormais à l’État.

Voici la répartition actuelle de ces gains non réclamés :

Les gains intermédiaires (non-jackpots) : Ils sont directement transférés au Trésor public , alimentant ainsi les caisses de l’État. Cela concerne tous les gains intermédiaires de jeux comme le Loto, l’Euromillions, ou les jeux de grattage.

: Ils sont directement transférés au , alimentant ainsi les caisses de l’État. Cela concerne tous les gains intermédiaires de jeux comme le Loto, l’Euromillions, ou les jeux de grattage. Les jackpots (rang n°1) : Pour les gros jackpots non réclamés, la FDJ conserve le montant pour des opérations promotionnelles, telles que des super cagnottes ou des tirages événementiels.

Prenons le cas d’un gagnant qui aurait validé un ticket Euromillions avec des numéros sortis, mais qui oublierait de réclamer son gain. Si ce ticket gagnant est de rang intermédiaire, les gains sont reversés au Trésor public après les 60 jours réglementaires.

Mais si ce ticket comporte les numéros du jackpot, la FDJ peut le réintégrer dans les cagnottes pour d’autres tirages. Ces montants viennent alors renforcer les gains mis en jeu, offrant une seconde chance aux joueurs.

Type de gain Destin du gain non réclamé Utilisation Gains intermédiaires Transfert au Trésor public Alimentation des caisses de l’État Jackpots (rang n°1) Conserve par la FDJ pour des cagnottes spéciales Tirages événementiels, super cagnottes

Pourquoi l’État récupère-t-il les gains non réclamés ?

Avec la loi Pacte, l’État a instauré une nouvelle règle pour encadrer le destin des gains non réclamés. L’objectif est simple : réorienter ces fonds pour financer des dépenses publiques. Chaque année, les gains non réclamés représentent plusieurs millions d’euros, un montant non négligeable. En dirigeant ces fonds vers le Trésor public, l’État s’assure une source de revenus supplémentaire, renforçant ses finances sans augmenter les taxes des citoyens.

"Un trésor oublié"

En 2018, un gagnant anonyme avait remporté 1 million d’euros au tirage My Million de l’Euromillions mais n’a jamais réclamé son gain. Ce "trésor oublié" a finalement été réinjecté dans les cagnottes des tirages suivants, offrant une seconde chance à d’autres joueurs.

Que se passe-t-il pour les jeux de grattage ?

Pour les jeux de grattage comme les Cash, Astro ou Banco, le processus est similaire. Si un joueur ne réclame pas son gain avant la date d’expiration, l’argent non récupéré est transféré au Trésor public. Bien que la plupart des gains soient plus modestes, les sommes s’accumulent pour représenter une part non négligeable dans le budget de l’État.

Joueurs, vérifiez régulièrement vos tickets de grattage

Les tickets de grattage sont souvent des achats spontanés, mais n’oubliez pas de vérifier leur validité et de les contrôler régulièrement. Ces gains non réclamés profitent à l’État, mais auraient tout aussi bien pu rester dans votre portefeuille !

Des millions qui ne profitent pas à tout le monde

Les gains non réclamés à la Française des Jeux, bien qu’ils paraissent perdus, ne sont pas pour autant gaspillés. Entre l’État qui récupère les gains intermédiaires et la FDJ qui réinvestit les jackpots pour créer de nouvelles cagnottes, ces fonds trouvent une seconde vie.

Cependant, pour éviter de passer à côté de cette chance, il est toujours bon de conserver ses tickets et de vérifier les résultats régulièrement. Alors, la prochaine fois que vous jouez, pensez à garder un œil sur vos numéros et peut-être que vous ne laisserez pas filer ce trésor.