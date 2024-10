Taxe foncière : 1 074 € prélevés d’ici le 15 octobre pour 32 millions de propriétaires !

Si vous êtes propriétaire, préparez-vous à un prélèvement conséquent ce mois d’octobre : la taxe foncière 2024. Avec une hausse moyenne de 3,9 % par rapport à l’année précédente, 32 millions de Français vont devoir s’acquitter de cette taxe locale. Le montant moyen attendu est de 1 074 €, mais selon la ville et la taille du bien immobilier, certains pourraient payer bien plus. Voyons ce qui explique cette augmentation et comment vous préparer au mieux à ce prélèvement.