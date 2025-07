Connaissez-vous vraiment le niveau d’aide à la conduite présent sur votre voiture ?

Pourquoi ces niveaux existent ?

Pour s’y retrouver face à toutes ces technologies, les experts du secteur automobile ont mis en place une classification claire : les niveaux d’autonomie de 0 à 5, définis par la SAE International (Society of Automotive Engineers).

Cette échelle permet de mesurer précisément le degré d’autonomie d’un véhicule, du plus simple au plus évolué.

Aujourd’hui, la plupart des voitures en circulation se situent entre le niveau 0 et le niveau 2. Le niveau 3 commence à apparaître sur quelques modèles haut de gamme, mais reste encore très rare.

Niveau 0 à 3 : ce que ça signifie concrètement

Niveau 0 : aucune aide active

C’est le cas des voitures traditionnelles, qui ne disposent d’aucun système d’assistance à la conduite. Vous gérez tout : vitesse, direction, freinage.

Quelques aides à la sécurité peuvent exister (ABS, ESP), mais elles n’interviennent pas de manière proactive.

Exemples : véhicules anciens ou citadines d’entrée de gamme sans option.

Niveau 1 : une assistance isolée

La voiture vous aide sur une seule fonction à la fois.

Typiquement : un régulateur de vitesse classique ou une alerte de franchissement de ligne (sans correction active). Ce sont des aides simples, utiles, mais le conducteur garde la pleine maîtrise.

Niveau 2 : assistance combinée

C’est le niveau le plus courant sur les voitures récentes. Le véhicule peut gérer à la fois la vitesse ET la trajectoire, mais le conducteur doit rester attentif et garder les mains sur le volant.

Concrètement :

Le régulateur adaptatif ajuste votre vitesse en fonction du trafic.

ajuste votre vitesse en fonction du trafic. Le centrage dans la voie maintient votre position sur la route.

maintient votre position sur la route. La voiture peut même gérer les embouteillages seule, en redémarrant automatiquement.

Mais attention : vous devez toujours pouvoir reprendre le contrôle immédiatement. Il ne s’agit pas encore d’une conduite autonome.

Exemples : Peugeot 3008, Renault Austral, Toyota Prius, Tesla Model 3, Hyundai Tucson…

Niveau 3 : autonomie conditionnelle (encore rare)

La voiture peut gérer certains trajets de manière totalement autonome, mais uniquement dans des conditions très spécifiques (autoroutes, trafic fluide, faible vitesse). Le conducteur peut relâcher sa vigilance un court instant… mais doit rester prêt à reprendre le volant si le système le demande.

Quelques constructeurs proposent cette technologie de façon expérimentale :

Mercedes Classe S et EQS , avec système Drive Pilot (jusqu’à 60 km/h sur certaines autoroutes allemandes)

, avec système Drive Pilot (jusqu’à 60 km/h sur certaines autoroutes allemandes) BMW Série 7, avec assistant de conduite étendu

En France, la législation commence à s’adapter, mais le niveau 3 reste encore très encadré, et très peu répandu.

Comment savoir quel niveau d’aide vous avez dans votre voiture ?

Pas toujours simple de s’y retrouver… Les constructeurs n’indiquent pas clairement le niveau dans les brochures ou les fiches techniques. Voici quelques indices concrets pour repérer votre niveau d’assistance :

Regardez l’écran de conduite : si vous voyez des pictogrammes de trajectoire, de distance avec le véhicule devant ou des alertes de maintien dans la voie, vous êtes sans doute au niveau 2.

: si vous voyez des pictogrammes de trajectoire, de distance avec le véhicule devant ou des alertes de maintien dans la voie, vous êtes sans doute au niveau 2. Testez votre régulateur : s’il adapte la vitesse automatiquement en fonction du trafic, c’est plus qu’un simple niveau 1.

: s’il adapte la vitesse automatiquement en fonction du trafic, c’est plus qu’un simple niveau 1. Votre voiture redémarre-t-elle seule après un arrêt dans un embouteillage ? → C’est un bon indice d’un système de niveau 2.

→ C’est un bon indice d’un système de niveau 2. Votre voiture vous propose-t-elle de lâcher le volant ? → Probablement niveau 3, mais cela reste exceptionnel.

Le mieux reste encore de poser la question au concessionnaire, car les appellations commerciales peuvent prêter à confusion. Par exemple, “Pilot Assist”, “Drive Assist”, “Autopilot”, “ProPILOT”… désignent tous des systèmes de niveau 2, même si certains noms laissent croire à une autonomie totale.

Ce que cela change pour vous au quotidien

Plus de confort : les aides à la conduite vous soulagent dans les embouteillages, les longs trajets ou les routes monotones.

: les aides à la conduite vous soulagent dans les embouteillages, les longs trajets ou les routes monotones. Plus de sécurité : la voiture peut compenser une inattention passagère.

: la voiture peut compenser une inattention passagère. Moins de fatigue : tout particulièrement sur autoroute.

Mais il faut toujours garder à l’esprit que vous restez responsable, même avec les technologies les plus évoluées. Les systèmes d’aide ne remplacent pas votre vigilance.

Et demain ? Les niveaux 4 et 5 encore hors de portée

À terme, les constructeurs visent une autonomie totale :

Niveau 4 : la voiture se conduit seule dans certaines zones (ex. : taxis autonomes Waymo aux États-Unis).

: la voiture se conduit seule dans certaines zones (ex. : taxis autonomes Waymo aux États-Unis). Niveau 5 : plus de volant, plus de pédales. La voiture fait tout, partout.

Mais ces niveaux sont encore réservés à des tests ou à des usages très spécifiques. Pour le conducteur particulier, la voiture autonome n’est pas encore une réalité du quotidien.