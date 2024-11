Ces petits signes qui ne trompent pas

« Je me sens plus fatigué quand je monte les escaliers », « J'hésite parfois à prendre ma douche seul »... Ces pensées vous semblent familières ? De nombreuses personnes âgées partagent ces préoccupations, et c'est normal !

Jean-Baptiste Prévoteau, le Président d’Indépendance Royale, souligne d’ailleurs l’importance d'y prêter attention :

« En soi, les premiers signes paraissent parfois anodins, mais ils peuvent représenter un vrai risque. La Haute Autorité de santé rappelle que 70 % des chutes chez les plus de 65 ans surviennent à domicile.

L'adaptation de votre logement, un choix judicieux pour votre bien-être

Adapter son logement n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire. C'est une démarche positive qui vous permet de préserver votre autonomie et votre énergie pour les activités qui vous font du bien ! Imaginez-vous vous déplacer facilement d’une pièce à l’autre, prendre votre douche l’esprit tranquille, ou monter à l'étage sans peur de tomber dans les escaliers. Cela change tout.

J.-B. Prévoteau explique :

« L’un des freins à l’installation d’équipement seniors est aussi la peur d’un chez-soi à allure médicalisée. Cela ne plaît à personne, c’est vrai ! Mais les modèles contemporains, aux lignes modernes, sont justement conçus pour s'intégrer harmonieusement et en toute discrétion à l’habitat. »

Des solutions pratiques pour votre confort et votre tranquillité d’esprit

Les solutions d’aménagement destinées aux seniors répondent aux exigences de confort et de sécurité attendues par les usagers, mais aussi aux normes européennes. Voici quelques exemples d’équipements dont l’installation ne nécessite pas de gros travaux.

Douche à l’italienne senior : pour une toilette facilitée grâce à un ressaut minimal, un receveur antidérapant, des accessoires simples à manier et un siège en option

Monte-escalier : pour accéder aux étages sans effort et de manière sécurisée

Baignoire à porte : pour les amoureux du bain qui veulent entrer et sortir de la baignoire sans risque

W.-C. surélevés et suspendus :pour s’asseoir et se relever plus facilement tout en simplifiant le ménage

Volets roulants motorisés :pour gérer la lumière et la chaleur dans la maison en quelques clics, depuis n’importe quelle pièce

Barre d’appui :pour un soutien discret, mais efficace aux endroits stratégiques

Saviez-vous que plusieurs de ces équipements, comme les monte-escaliers sur mesure Indépendance Royale, sont éligibles aux subventions de l’État ? Les conseillers de cette entreprise française peuvent vous renseigner au sujet du modèle et du financement convenant le mieux à votre situation.

Un accompagnement personnalisé est essentiel pour bien équiper son domicile

62 % des seniors qui ne savent pas vers qui se tourner concernant leurs droits et les aides dédiées à l’équipement du logement face à la perte de mobilité (IFOP). Il est compréhensible de se sentir dépassé et de nombreux foyers souhaitent être guidés pour réaliser un projet de cette importance. Une réelle démarche d’accompagnement est donc attendue de la part des acteurs du marché.

C’est par ailleurs pour cette raison qu’Indépendance Royale propose, à travers l’installation de ses équipements pour toute la maison, un vrai service de proximité et de conseil afin de faciliter la vie des seniors et de leurs familles. Ce genre d’approche fait une grande différence et permet d’envisager les adaptations du domicile avec plus de confiance.

Adapter votre logement à vos besoins est une démarche progressive qui s'effectue à votre rythme, en étant conseillé. L'essentiel est d'anticiper pour continuer à profiter sereinement de votre chez-vous et bien y vieillir. L’installation de ces équipements peut tout changer, alors pourquoi ne pas vous renseigner dès à présent afin de voir lesquels pourraient transformer votre quotidien ?