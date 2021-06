Faire la différence entre les différents professionnels

Il est important de faire la différence entre les professionnels en charge du suivi psychologique qui existent. Il faut aussi savoir évaluer votre besoin. Avez-vous besoin d'aide pour vous-même ? Votre couple ? Votre famille ?

Il est nécessaire de noter que les psychiatres et les psychologues sont titulaires d'un diplôme universitaire, ce qui n'est pas le cas des psychothérapeutes.

Le psychothérapeute

En général, le psychothérapeute doit avoir suivi une formation spécialisée sur plusieurs années pour maîtriser une technique particulière de thérapie. Souvent, il se forme au cœur d'un institut. Pour exercer, il n'est pas forcément psychologue ou psychiatre. Certains psychothérapeutes ont une formation de base dans le domaine médical soit comme médecin généraliste ou infirmier, kinésithérapeute, etc. Mais d'autres sont formés dans d'autres domaines n'ayant aucun rapport avec le monde médical. Le titre de psychothérapeute n'était pas protégé jusqu'à il y a peu et donc n'importe qui pouvait se prétendre psychothérapeute. Une loi a depuis été votée pour réglementer la pratique et le titre.

Le psychothérapeute, tout comme le psychologue a à cœur d'aider la personne à gérer de la meilleure des façons une situation compliquée, de passer un cap difficile ou de surmonter un deuil. Il peut aussi aider à régler les problèmes dits psychosomatiques et améliorer le fonctionnement psychique. Il n'a pas une approche médicinale de la thérapie mais pour autant, il ne se place pas contre les traitements à base de médicaments qui peuvent même compléter son traitement.

Le psychologue clinicien

Il s'agit d'un professionnel dont les connaissances se basent sur les grandes lois régissant le comportement humain. Il a obtenu un diplôme universitaire de troisième cycle (DESS, Master 2, DEA ou même doctorat) pour pouvoir exercer. De par sa formation, le psychologue clinicien est capable de diagnostiquer les diverses maladies mentales pouvant toucher ses patients. Il peut être amené à faire passer des tests psychométriques comme des tests d'intelligence, d'aptitudes, des tests cliniques, de la personnalité ou même des bilans de mémoire et ce dans le but d'établir un diagnostic difficile ou bien de répondre à une demande d'orientation.

Il est formé à l'entretien psychologique et peut donc mener des entretiens thérapeutiques pour agir sur diverses problématiques. Un psychologue clinicien peut aussi être psychanalyste ou psychothérapeute s'il a suivi le cursus nécessaire.

Un psychothérapeute peut vous être remboursé uniquement si vous consultez au sein de certaines structures comme un hôpital ou un centre médico-psychologique. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle également car elle peut vous rembourser une partie des séances si vous voyez un psychologue libéral.

Le psychiatre

Le psychiatre a d'abord une formation en médecine générale. Il s'est ensuite spécialisé dans le diagnostic des maladies mentales et leurs traitements. Puisqu'il est médecin, il a le droit de vous prescrire des traitements dits psychotropes comme des anti-dépresseurs ou des anxiolytiques. Ce n'est pas le cas du psychologue, en revanche. De cette façon, les honoraires du psychiatre sont pris en charge par la Sécurité sociale.

Tout comme le psychologue, le psychiatre peut aussi être psychothérapeute ou psychanalyste s'il a suivi une formation dans ces domaines.

Quelle psychothérapie pour vous ?

Il existe de nombreuses formes de thérapie selon le praticien mais aussi les besoins et les traitements à mettre en place pour vous permettre d'aller mieux. Il est possible de souligner tout particulièrement deux types de thérapies :

la psychothérapie au long cours : cela comprend surtout la psychanalyse et les thérapies qui en prennent directement inspiration. Cela peut durer plusieurs années. Le psychanalyste peut avoir lui-même suivi une psychanalyse personnelle, mais devra compléter sa formation théorique dans un institut ou une école de psychanalyse,

: cela comprend surtout la psychanalyse et les thérapies qui en prennent directement inspiration. Cela peut durer plusieurs années. Le psychanalyste peut avoir lui-même suivi une psychanalyse personnelle, mais devra compléter sa formation théorique dans un institut ou une école de psychanalyse, les thérapies dites brèves : cela comprend les thérapies comportementales et cognitives, l'hypnothérapie, le EMDR ou technique des mouvements oculaires, thérapies systématiques, analyse transactionnelle, etc. La durée de ces thérapies est plus courte, souvent environ 6 mois. Ce genre de thérapies se concentre plutôt sur le traitement des symptômes et moins sur l'histoire de la personne, comme c'est le cas lors d'une psychanalyse.

La psychothérapie au long cours se fonde sur l'introspection, sur l'analyse de conflits venus de l'enfance et de la relation qui se noue avec le thérapeute. Une psychanalyse peut être adaptée à des troubles de type névrotique ou pour les mal-être plus diffus. C'est aussi une bonne façon d'apprendre à mieux vous connaître. Il est vrai qu'une psychanalyse a un certain coût.

Les thérapies dites brèves peuvent aider dans des domaines très variés : dépression, crises d'angoisse, tocs, gestion de la douleur ou du stress, etc. Ce sont des thérapies qui s'appuient sur un rôle actif de la part du patient. Il doit suivre et appliquer des consignes, acquérir une certaine capacité à lâcher prise (notamment en ce qui concerne l'hypnothérapie). L'EMDR est privilégiée lorsque le praticien peut émettre l'hypothèse que les difficultés rencontrées par le patient ont pour origine un traumatisme psychologique bien défini, par exemple.

Il est possible de faire des thérapies en groupe et d'autres approches existent comme les stages d'affirmation de soi, particulièrement intéressants pour appendre à exprimer vos émotions et à vous centrer dessus.

Vous pouvez vérifier les domaines de compétence d'un thérapeute en vous adressant aux centres de formation comme l'Institut Français d'Hypnose, l'Institut Milton Erickson, l'Association Française de Thérapies Comportementales et Cognitives, les diverses écoles de psychanalyse ou bien tout centre de formation évoqué par le praticien.

Il est primordial, peu importe le professionnel choisi et la thérapie mise en place, qu'une relation de confiance se noue entre le thérapeute et le patient. Si vous ne vous sentez pas bien avec votre thérapeute, vous êtes tout à fait en droit de changer !

