Avec seulement 120 calories, ce fromage est le moins calorique et ne manque pas de saveur !

Un fromage pauvre en calories, mais riche en saveurs !

Vous pensez que légèreté et gourmandise ne font pas bon ménage ? Détrompez-vous ! La cancoillotte, malgré sa faible teneur en matières grasses, ne sacrifie rien au plaisir gustatif.

Grâce à sa texture fondante et sa saveur douce, elle s'adapte à une multitude de plats : fondue sur des pommes de terre, tartinée sur du pain frais ou même utilisée pour alléger vos recettes de gratins. Si vous n’avez jamais essayé, vous allez être surpris !

Comment la cancoillotte garde-t-elle un goût aussi délicieux ?

Le secret de la cancoillotte réside dans sa fabrication : elle est préparée à partir de metton, un lait de vache écrémé, auquel on ajoute un peu de beurre pour lui donner sa texture fondante.

Contrairement à d'autres fromages, la cancoillotte est pauvre en matières grasses (environ 7 à 8 %) tout en restant riche en protéines. Résultat : un fromage qui offre un bon apport nutritionnel sans exploser le compteur de calories.

Fromages populaires : quelle différence en termes de calories ?

Il est facile de se perdre face à l’assortiment de fromages disponibles, mais tous ne se valent pas du point de vue calorique. Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau comparatif des calories pour 100 g de certains des fromages les plus consommés, face à la cancoillotte.

Fromage Calories (pour 100 g) Matières grasses Cancoillotte 120 kcal 7-8 g Camembert 264 kcal 22 g Comté 400 kcal 33 g Raclette 350 kcal 29 g Brie 330 kcal 28 g Roquefort 369 kcal 31 g

Comme vous le voyez, la différence est frappante ! Avec ses 120 kcal, la cancoillotte est nettement en dessous des autres fromages. Par exemple, elle contient près de trois fois moins de calories que le comté ou la raclette, ce qui en fait une option incontournable pour un régime allégé sans pour autant renoncer au plaisir d’un bon fromage.

Quelques idées gourmandes pour savourer la cancoillotte

Maintenant que vous savez pourquoi la cancoillotte est si avantageuse d’un point de vue calorique, voyons comment l’intégrer à vos repas de façon astucieuse et gourmande.

1. La raclette revisitée

Vous adorez les soirées raclette, mais vous redoutez le surplus calorique ? Remplacez simplement le fromage à raclette traditionnel par de la cancoillotte. Fondue sur des pommes de terre, elle apporte le même crémeux et un goût tout aussi savoureux, pour deux fois moins de calories.

2. Une sauce légère pour vos pâtes

Envie d'une sauce crémeuse sans culpabiliser ? Faites chauffer de la cancoillotte avec un peu d'eau et de l'ail pour une sauce légère à verser sur vos pâtes ou légumes grillés. Vous pouvez même l’utiliser en remplacement de la crème fraîche dans vos gratins.

3. Sur des tartines pour un encas équilibré

Pour une collation rapide et saine, tartinez un peu de cancoillotte sur une tranche de pain complet grillé. Ajoutez quelques noix ou un filet de miel pour varier les plaisirs tout en restant dans une optique légère.

Pourquoi la cancoillotte est parfaite pour les régimes ?

Si vous suivez un régime, la cancoillotte peut être une vraie solution. Riche en protéines (environ 15 g pour 100 g), elle aide à garder la sensation de satiété plus longtemps, ce qui en fait un excellent choix pour éviter les fringales entre les repas. De plus, elle est faible en lactose, un atout non négligeable pour les personnes ayant une sensibilité digestive.

Ce fromage est également idéal pour les personnes qui suivent un régime hypocalorique ou faible en matières grasses. Il permet d’ajouter du goût et du plaisir à vos plats sans compromettre vos efforts pour rester en forme. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, sa basse teneur en graisses saturées le rend aussi bien plus sain que d’autres fromages riches.

Astuces pour profiter de la cancoillotte sans culpabilité

Mélangez avec des légumes : Pour booster vos apports nutritionnels, ajoutez la cancoillotte dans des plats de légumes vapeur ou grillés. Le contraste entre le fondant du fromage et le croquant des légumes est divin.

: Pour booster vos apports nutritionnels, ajoutez la cancoillotte dans des plats de légumes vapeur ou grillés. Le contraste entre le fondant du fromage et le croquant des légumes est divin. Optez pour des portions modérées : Même si la cancoillotte est faible en calories, elle reste un produit laitier. Une portion de 30 à 50 g suffit amplement pour profiter de ses saveurs tout en maintenant une consommation équilibrée.

: Même si la cancoillotte est faible en calories, elle reste un produit laitier. Une suffit amplement pour profiter de ses saveurs tout en maintenant une consommation équilibrée. Essayez-la en dessert : Oui, vous avez bien lu ! Mélangez un peu de cancoillotte nature avec du miel et des fruits frais pour un dessert original et léger.

Pourquoi ne pas essayer la cancoillotte ?

La cancoillotte est un fromage étonnamment léger, mais qui ne sacrifie rien en termes de goût. Parfaite pour les gourmands qui souhaitent faire attention à leur ligne, elle s’intègre facilement dans toutes sortes de plats, du plus simple au plus élaboré.

Alors, la prochaine fois que vous passez devant le rayon fromages, pourquoi ne pas opter pour cette spécialité de Franche-Comté ? Votre palais et votre balance vous diront merci !