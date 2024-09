Fini les tomates en salade ! Découvrez 3 recettes étonnantes pour sublimer vos dernières tomates de fin de saison

1. Tomates rôties au four : un concentré de saveurs

Cette recette est ultra simple et met en avant toute la douceur et la richesse de vos tomates. Rien de mieux que des tomates bien mûres légèrement confites pour accompagner vos plats ou même pour être dégustées telles quelles.

Ingrédients :

Tomates (de préférence des variétés charnues comme les tomates cœur de bœuf)

Huile d’olive

Ail

Herbes de Provence ou thym frais

Sel, poivre

Chapelure (optionnel)

Préparation :

Préchauffez votre four à 200°C. Coupez les tomates en deux et disposez-les dans un plat allant au four. Arrosez-les généreusement d’huile d’olive, ajoutez quelques gousses d’ail hachées, des herbes, puis assaisonnez de sel et de poivre. Pour un petit plus croustillant, saupoudrez de chapelure avant d’enfourner. Laissez cuire environ 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les tomates soient fondantes et légèrement caramélisées sur les bords.

Servez-les avec un morceau de pain grillé ou comme garniture sur une bruschetta. Vous pouvez également les conserver quelques jours au réfrigérateur dans un bocal avec un peu d’huile d’olive pour agrémenter vos plats tout au long de la semaine !

2. Gaspacho express : une soupe froide pleine de fraîcheur

Le gaspacho, c'est la solution parfaite pour vos dernières tomates mûres. En plus, c'est une manière idéale de les consommer crues et de profiter de leur fraîcheur jusqu'au bout.

Ingrédients :

5 à 6 tomates bien mûres

1 concombre

1 poivron rouge

1 gousse d'ail

2 càs de vinaigre de vin rouge

4 càs d’huile d'olive

Sel, poivre

Préparation :

Mixez tous les ingrédients dans un blender jusqu'à obtenir une consistance lisse. Ajustez l’assaisonnement selon vos goûts. Ajoutez un peu d’eau si la texture est trop épaisse. Laissez reposer au frais pendant au moins une heure avant de servir bien frais.

Notre conseil : Pour un gaspacho encore plus savoureux, préparez-le la veille et laissez-le mariner au réfrigérateur. Vous pouvez également le servir avec quelques croûtons maison ou une touche de crème fraîche pour une version encore plus gourmande.

3. Bruschetta aux tomates et basilic : le plaisir simple et rapide

Les bruschettas sont parfaites pour sublimer vos tomates restantes tout en vous régalant sans trop de préparation. C'est l'amuse-bouche incontournable qui ravira tout le monde à table.

Ingrédients :

Tranches de pain de campagne

Tomates cerises ou tomates bien mûres

Feuilles de basilic frais

Huile d'olive

Ail

Sel, poivre

Balsamique (optionnel)

Préparation :

Faites griller les tranches de pain. Frottez-les légèrement avec une gousse d’ail coupée en deux pour leur donner du goût. Coupez les tomates en petits dés et mélangez-les avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Disposez les tomates sur le pain grillé et ajoutez quelques feuilles de basilic frais. Pour les plus gourmands, une touche de balsamique est toujours la bienvenue.

Bon à savoir : Cette recette peut également se décliner avec des tomates rôties pour une version plus intense en saveurs. Vous pouvez même ajouter une touche de mozzarella pour un côté italien très gourmand.

Dernière astuce pour ne pas perdre vos tomates

Si vous avez un surplus de tomates et que vous ne savez plus quoi en faire, pensez à la conservation ! Vous pouvez les congeler, en faire des sauces maison à conserver en bocaux ou les transformer en tomates séchées au four. En les conservant de cette manière, vous pourrez prolonger le plaisir des tomates jusqu'en hiver.

Et voilà, avec ces trois recettes simples, vous allez donner un nouveau souffle à vos dernières tomates de fin de saison. Alors, fini la salade, passez à ces plats gourmands et surprenez vos papilles et celles de vos invités !