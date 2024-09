L’astuce imparable pour équeuter vos haricots verts en un rien de temps

La méthode classique et efficace

L'astuce la plus courante consiste à aligner une petite poignée de haricots (une dizaine ou une quinzaine) sur une planche à découper, en veillant à les orienter dans le même sens. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez simultanément les extrémités des haricots.

Répétez l'opération pour l'autre côté. Cette technique est rapide et permet de traiter un grand nombre de haricots en quelques minutes, sans les manipuler un par un​.

Des outils pratiques pour un gain de temps supplémentaire

Pour ceux qui cherchent encore plus de rapidité, il existe des équeuteurs spécialement conçus pour les haricots verts. Le modèle "Haricut", par exemple, vous permet d’équeuter plusieurs haricots d'un coup, en toute simplicité et sans effort. Cet outil, fabriqué en France, est un petit gadget pratique et recyclable, qui vous fait économiser encore plus de temps​.

Astuce amusante : faire participer toute la famille

Une autre idée intéressante est de transformer l'équeutage en un moment convivial avec vos enfants ou petits-enfants. Les plus petits peuvent s’amuser à retirer les extrémités avec leurs doigts, tandis que les plus grands peuvent utiliser des ciseaux ou un petit couteau. Cela devient une activité ludique en famille, tout en allégeant la tâche​.

Que vous optiez pour la méthode traditionnelle au couteau ou que vous investissiez dans un équeuteur, il n'y a plus de raison de redouter cette étape !

Ces astuces vous permettent de profiter pleinement de la saison des haricots verts sans perdre de temps, et de savourer leurs bienfaits nutritionnels dans des salades ou accompagnements délicieux.