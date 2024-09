Vos pommes de terre pourrissent en un rien de temps ? On vous explique pourquoi et comment les conserver tout l’hiver

Les erreurs à éviter pour conserver les pommes de terre

1. Évitez l'exposition à la lumière et à l'humidité

Les pommes de terre sont sensibles à la lumière, qui favorise la production de solanine, une substance qui les rend amères et potentiellement toxiques. Elles doivent être stockées dans un endroit frais, sombre et sec, comme une cave, un placard ou un garde-manger. La température idéale se situe entre 7 et 10 °C, car au-delà, elles risquent de germer, et en dessous de 4 °C, elles se ramollissent.

2. Attention aux fruits producteurs d’éthylène

Les pommes de terre doivent être gardées loin des fruits comme les pommes et les bananes, qui dégagent de l’éthylène. Ce gaz naturel accélère leur maturation et provoque leur germination. Un stockage séparé de ces fruits prolongera leur fraîcheur.

Les étapes de conservation

1. Tri et préparation après la récolte

Si vous récoltez vos pommes de terre, commencez par trier les tubercules pour retirer les pommes de terre abîmées ou présentant des taches. Les pommes de terre intactes se conservent mieux et éviteront la contamination des autres tubercules. Ensuite, brossez-les délicatement pour retirer l'excès de terre sans les laver, car l'humidité peut favoriser la pourriture.

Après la récolte, il est recommandé de laisser les pommes de terre sécher au soleil pendant quelques heures. Cela permet de retirer l'excès d'humidité, ce qui réduit les risques de moisissure lors du stockage.

2. Choisir le bon contenant

Le choix du contenant est essentiel pour une bonne conservation. Les sacs en papier ouverts, les filets réutilisables ou les caisses en bois sont d'excellents choix. Contrairement aux sacs en plastique, ces matériaux permettent une bonne circulation de l'air et empêchent l'accumulation d'humidité, ce qui réduit le risque de pourriture. Les sacs en toile de jute sont également très efficaces pour maintenir l'équilibre d'humidité tout en laissant respirer les tubercules.

3. Utiliser la cave : l'environnement idéal

Si vous avez une cave, c’est l’endroit parfait pour conserver vos pommes de terre. La température y est souvent stable et fraîche. Assurez-vous que la cave est bien ventilée et que l'humidité n'y dépasse pas 85 %, afin d'éviter la germination et la pourriture. Cependant, veillez à ne pas stocker les tubercules en tas trop hauts pour ne pas les écraser.

4. Surveiller régulièrement

Même si vous suivez toutes les étapes, certaines pommes de terre peuvent tout de même commencer à pourrir ou à germer. Triez régulièrement vos stocks pour retirer les tubercules abîmés. Cela permettra d'éviter que la pourriture ne se propage aux autres.

Les variétés qui se conservent le mieux

Certaines variétés de pommes de terre se conservent mieux que d’autres. Les Bernadette, Monalisa, Goldmarie et Vitabella sont des variétés demi-précoces qui peuvent être stockées plusieurs mois sans problème. Optez pour ces variétés si vous prévoyez de conserver vos pommes de terre tout l'hiver.

Tableau récapitulatif : méthodes de conservation

Élément à considérer Bonnes pratiques Lumière Stocker dans l'obscurité totale Température Entre 7 et 10 °C Contenant Sac en papier, sac en jute, panier ouvert Proximité avec fruits Éloigner des fruits producteurs d’éthylène (pommes, bananes) Humidité Éviter l'humidité excessive, idéalement < 85 % Tri régulier Retirer les tubercules abîmés régulièrement

En appliquant ces astuces et en choisissant les bons contenants et emplacements, vous pourrez conserver vos pommes de terre pendant plusieurs mois, sans qu'elles ne se gâtent ou ne germent prématurément. Les pommes de terre du jardin, une fois bien conservées, peuvent vous nourrir tout l'hiver et vous permettre de savourer des plats maison à base de tubercules sains et délicieux.