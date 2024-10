Cette recette de patates douces et crevettes simple et rapide va épater vos invités avec une touche exotique et crémeuse !

Un curry qui fait voyager les papilles

Ce plat, c'est l'alliance parfaite entre la douceur fondante des patates douces et la fraîcheur des crevettes, le tout enveloppé dans une sauce onctueuse à la crème de coco. Les épices viennent relever subtilement le goût sans être trop piquantes. Que vous soyez un amateur de cuisine exotique ou non, ce curry saura séduire même les plus sceptiques avec ses saveurs délicates.

C’est aussi l’occasion de découvrir comment les patates douces, souvent sous-utilisées, peuvent devenir la star d’un plat ! Riches en vitamines et en fibres, elles apportent non seulement de la douceur mais aussi des bienfaits nutritionnels à ce plat.

Les astuces pour un plat toujours réussi

Si cette recette est déjà simple en soi, voici quelques astuces pour la réussir à coup sûr et apporter une touche encore plus personnelle.

1. Faites mariner vos crevettes. Même si ce n’est pas indispensable, une petite marinade rapide avec un peu de citron, d’ail et de gingembre rehaussera le goût des crevettes. Juste 15 minutes suffisent pour apporter encore plus de profondeur à la recette.

2. Adaptez les épices à votre goût. Si vous aimez les plats un peu plus relevés, n’hésitez pas à ajouter une pincée de piment ou de paprika fumé. À l’inverse, si vous cuisinez pour des palais plus sensibles, optez pour un curry doux.

3. Jouez avec les accompagnements. Bien sûr, ce curry se marie à merveille avec un riz basmati, mais pourquoi ne pas essayer avec du quinoa pour varier les plaisirs ou ajouter des dés de mangue pour une touche sucrée ? Vos invités seront bluffés par cette petite originalité !

Une recette à tester dès ce soir !

Et maintenant, place à la recette ! Suivez ces quelques étapes et préparez-vous à servir un repas qui va étonner vos convives. Ce plat est tellement simple qu’il pourrait bien devenir un de vos classiques préférés à partager en famille ou entre amis.

Fiche recette : Curry de patates douces et crevettes

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Portions : 6 personnes

Ingrédients :

3 patates douces

1 oignon

2 cm de gingembre frais

Coriandre fraîche

1 c. à soupe d'huile d'olive

500 g de queues de crevettes décortiquées crues

2 c. à café de curry en poudre

Sel

30 cl de crème de coco

Préparation :

Préparez vos ingrédients. Épluchez et coupez les patates douces en cubes. Pelez et hachez l’oignon. Râpez le gingembre et effeuillez la coriandre. Saisissez les crevettes. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande sauteuse et faites dorer les crevettes pendant quelques minutes. Une fois qu'elles sont bien colorées, réservez-les. Cuisson des légumes. Dans la même sauteuse, ajoutez l’oignon, le curry en poudre, le gingembre et les cubes de patates douces. Faites revenir à feu moyen pendant 5 minutes jusqu’à ce que tout soit légèrement doré. Salez à votre goût. Ajoutez la crème de coco. Versez la crème de coco sur le mélange, mélangez bien, puis couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant environ 30 minutes. Les patates douces doivent être bien tendres. Finalisez le plat. Ajoutez les crevettes dorées dans la sauteuse et laissez mijoter encore 3 minutes pour qu’elles s’imprègnent des saveurs. Goûtez et ajustez l’assaisonnement si nécessaire. Servez chaud. Parsemez de feuilles de coriandre fraîche juste avant de servir pour apporter une note de fraîcheur. Accompagnez d'un riz basmati ou d’un autre féculent de votre choix.

Pourquoi cette recette fait toute la différence ?

Ce curry n’est pas qu’un simple plat du quotidien, il transforme un dîner banal en une expérience gustative. La patate douce apporte une note sucrée et douce qui contraste parfaitement avec la fraîcheur iodée des crevettes, tandis que le curry et la crème de coco enveloppent le tout d’un parfum subtil mais envoûtant. Résultat ? Un plat gourmand, léger et qui invite au voyage.

C’est aussi une excellente manière d’intégrer plus de légumes dans votre alimentation, sans pour autant sacrifier le plaisir de manger ! Vous pouvez même jouer avec la recette en ajoutant des pois chiches pour plus de protéines végétales ou remplacer les crevettes par du poulet si vous le souhaitez.

Ce curry, c’est l’assurance de régaler sans stress

Avec cette recette, vous avez sous la main un plat qui ne nécessite pas une liste d’ingrédients interminable ni des compétences culinaires avancées. Et pourtant, le résultat est digne d’un dîner raffiné. Un plat qui se prépare en toute simplicité, mais qui a tout pour impressionner. Alors, pourquoi ne pas tester dès ce soir ?

Ce curry de patates douces et crevettes est le genre de recette qu’on adopte immédiatement dans ses favoris. À vous de jouer !