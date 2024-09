On teste vos connaissances : ces aliments n’ont pas leur place au frigo ! Vrai ou Faux ?

1. Les bananes vont au frigo - Vrai ou Faux ?

Faux ! La banane est un fruit tropical qui déteste le froid. Le réfrigérateur noircit sa peau et altère sa texture. Astuce : Si vous avez des bananes qui mûrissent trop vite, séparez-les et gardez-les dans une pièce fraîche (mais pas froide).

Saviez-vous ? Si vous placez une banane près d'un autre fruit comme l'avocat, elle accélère son mûrissement grâce à l’éthylène qu’elle dégage. Pratique, non ?

2. On range les tomates en bas du frigo - Vrai ou Faux ?

Faux ! On a tendance à placer les tomates au frigo, pensant qu'elles se conserveront plus longtemps. Erreur ! Le froid altère leur saveur et leur texture. Elles deviennent farineuses et perdent tout leur goût. Conservez-les plutôt à température ambiante.

Notre conseil : Vous pouvez réaliser une sauce tomate maison pour prolonger leur durée de vie !

3. Les avocats mûrs, direction frigo - Vrai ou Faux ?

Vrai ! Si l'avocat est encore dur, laissez-le à température ambiante pour qu’il mûrisse correctement. Une fois à point, vous pouvez le placer au frigo pour stopper son mûrissement. Et si vous ne consommez qu’une moitié d’avocat, arrosez l’autre moitié d’un peu de jus de citron pour éviter qu’elle noircisse.

4. On conserve les pommes de terre au frais - Vrai ou Faux ?

Faux ! Le réfrigérateur n'est pas l’ami des pommes de terre. Le froid transforme l'amidon en sucre, ce qui les rend granuleuses et sucrées après cuisson. De plus, il peut entraîner la formation de composés potentiellement nocifs lors de la cuisson. Conservez-les plutôt dans un endroit sec, sombre et frais, comme une cave ou un placard.

5. Le frigo, meilleur amis des fruits à noyau (pêches, nectarines, abricots) - Vrai ou Faux ?

Faux ! Ces fruits sont faits pour mûrir à l’air libre. Le frigo les rend farineux et altère leur goût. Astuce : Une fois mûrs, vous pouvez les placer quelques heures au frigo si vous souhaitez les déguster bien frais.

Bon à savoir : Une fois mûrs, ces fruits doivent être consommés dans les deux jours pour profiter de toute leur saveur.

6. On vend les frigo avec compartiments à œufs, c'est là qu'ils vont forcément ! - Vrai ou Faux ?

Cela dépend ! Selon les habitudes locales, les œufs sont parfois conservés à température ambiante. Mais pour plus de sécurité alimentaire, il est recommandé de les garder au réfrigérateur, protégés uniquement. Évitez les changements brusques de température. Si vos œufs sont déjà au frigo, ne les en sortez pas pour les mettre ensuite à température ambiante.

7. Ail, oignons et échalotes se conservent mieux au frais - Vrai ou Faux ?

Faux ! Ces aliments ne supportent pas l’humidité du réfrigérateur, qui les ramollit et peut favoriser la moisissure. De plus, leur odeur risque de se propager aux autres aliments. Conservez-les dans un endroit sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière. Un filet suspendu dans la cuisine est parfait !

8. Pour rester frais, le basilic aime le froid - Vrai ou Faux ?

Faux ! Le basilic est une plante fragile qui fane rapidement au froid. De plus, il absorbe les odeurs du frigo et perd son arôme délicat.

Notre conseil : Conservez-le dans un verre d’eau, comme un bouquet de fleurs, à température ambiante.

9. Pour le café moulu, une petite pince et au frais ! - Vrai ou Faux ?

Faux ! Beaucoup pensent que le café se conserve mieux au frigo, mais le froid altère son arôme et lui fait absorber les odeurs des aliments environnants. Gardez-le dans une boîte hermétique, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

Il n’est pas toujours évident de savoir où conserver ses aliments pour les garder frais le plus longtemps possible. Mais en adoptant quelques bons réflexes, vous pourrez préserver leur saveur et leur texture, tout en évitant le gaspillage ! Alors, avez-vous eu toutes les bonnes réponses ?