Connaissez-vous ce panneau ? Vous risquez 135 euros d’amende pour l’avoir ignoré sur la route

Un nouveau panneau est apparu sur nos routes : un losange blanc sur fond bleu. Discret, mais de plus en plus répandu, il signale des voies réservées non seulement aux transports en commun et taxis, mais aussi aux véhicules pratiquant le covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions. Pourtant, nombreux sont les automobilistes qui l’ignorent encore, au risque de se voir infliger une amende de 135 euros. Faisons le point sur cette signalisation et ce qu’il faut savoir pour l’éviter.