Une plaque funéraire, une bonne idée ?

Utiliser une plaque funé raire est une excellente idée pour rendre un bel hommage à quelqu'un d'important. Un véritable symbole, cette plaque moderne est un moyen de communiquer les sentiments de la famille et de faire connaître la personnalité du défunt. Existant en diverses formes, les plaques funéraires offrent plusieurs options de personnalisation.

Fabriquée avec des techniques innovantes, une plaque funéraire moderne peut durer plusieurs années tout en gardant son éclat. Sa grande variété en matière de forme, de matériaux de conception, de contenu et de revêtement constitue aussi un grand atout pour les plaques modernes. Afin que la plaque reste bien visible, certains optent pour une concession funéraire, un moyen pour commander une place bien exposée dans une cimetière.

La famille du défunt peut choisir des plaques mortuaires imprimées ou encore des plaques assemblées ou gravées. Des modèles design ayant du contenu manuscrit comme des paroles de chanson, un proverbe, une citation et des embellissements floraux sont aussi disponibles. De plus, il est possible de la fabriquer en inox, en verre ou en altuglas.

Un cercueil original

Il est probablement temps de penser à autre chose que le cercueil en bois, trop classique. Le cercueil peut être désormais à base d'autres matériaux.

Le cercueil personnalisé

De nombreuses entreprises fabriquent des cercueils qui sont complètement personnalisés selon les passions et l'image du défunt. Il est possible de le recouvrir de papier peint avec des photos de fleurs, de voitures, d'une équipe de basket ou de foot… Ajouter d'autres éléments décoratifs est aussi une option.

Le cercueil brillant

Très original, ce cercueil avec paillettes de coloris variés est créé par un couple de designers britanniques désirant accompagner les défunts fascinés par la vie des stars dans leur nouvelle demeure. Décorés par des strass, ces cercueils sortent de l'ordinaire et sont idéals pour un dernier hommage.

La bibliothèque-cercueil

La bibliothèque est d'abord installée dans le salon de la personne lorsqu'elle est encore en vie. Une fois qu'elle est décédée, ce mobilier deux-en-un est converti en cercueil.

Et si vous prévoyez des funérailles à thème ?

Choisir un thème pour des funérailles est une option de plus en plus courante, à laquelle vous pouvez également songer. Toute personne encore en vie peut elle-même définir un thème. Lorsqu'elle vient à mourir, ses proches vont réaliser ses souhaits lors des obsèques. De leur côté, les familles peuvent aussi organiser les obsèques d'un proche autour d'un thème particulier afin de lui rendre hommage dignement. Le plus souvent, ledit thème avait une signification particulière dans la vie de la personne décédée.

Choisir un thème pour les obsèques, c'est inciter tous les proches à s'unir tout en rendant un hommage personnalisé à l'individu disparu. Si le défunt aimait, par exemple, les couleurs, la famille peut organiser un enterrement coloré en oubliant la traditionnelle couleur noire. Au moment des funérailles, les convives vont porter des vêtements de différentes couleurs. Dans tous les cas, le thème choisi devrait être appliqué en respectant le deuil sans en faire trop. Par ailleurs, il peut être intéressant d'organiser une réception mortuaire originale pour rendre le décor moins triste. Pourquoi ne pas changer les fleurs mortuaires par quelques verdures ? À la place du discours, un diaporama photo montrant les meilleurs moments dans la vie de la personne décédée est également une idée à étudier.