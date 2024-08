Les seniors sont de plus en plus connectés

Aujourd'hui, plus de deux seniors sur trois utilisent Internet. Un tiers des seniors sont même très souvent sur Internet et le chiffre ne cesse d'augmenter !

En général, les seniors utilisent Internet pour rester en lien avec leurs proches et leurs amis. Ils utilisent aussi Internet pour rester au fait de l'actualité et d'autres thèmes qui les intéressent et peuvent même les concerner. Ils peuvent aussi aller sur Internet pour se renseigner sur des produits qui les intéressent, acheter en ligne ou faire des jeux (même si ce dernier usage est plus rare).

Utiliser Internet évite aux seniors de se déplacer, que ce soit dans leur banque ou dans les magasins. Cependant, cette liberté peut donner une impression de sécurité pas toujours vraie.

Les arnaques sur Internet se démocratisent sur Internet. La Banque de France a même publié un communiqué pour lancer l'alerte !

La cible des cybercriminels

Les seniors sont de plus en plus nombreux à naviguer sur Internet. Ils sont une cible parfaite pour les escrocs et les cybercriminels. Ils mettent en place des techniques pour endormir leur vigilance et les forcer à donner des informations personnelles ou de l'argent.

Pour cela, ils utilisent divers types de fraudes : ils contactent les seniors soit par mail soit sur les réseaux sociaux. L'une des techniques les plus utilisées est de faire croire aux seniors qu'ils ont gagné à la loterie. On peut aussi parler de la fausse sollicitation pour un don ou encore des arnaques sur les sites de rencontres.

Les victimes de ces fraudes peuvent aussi se faire avoir par de fausses informations, des ventes aux enchères frauduleuses ou de faux sites de vente. De cette façon, les hackers parviennent à récupérer les informations personnelles des internautes seniors ou à leur voler de l'argent.

Quels sont les risques ?

Parmi les fraudes les plus utilisées par les arnaqueurs, on peut parler des services de rencontres. L'escroc apprend à connaître la personne et dès lors qu'il a gagné sa confiance, il peut lui demander des informations personnelles ou de l'argent.

Les arnaqueurs peuvent aussi se faire passer pour des organismes caritatifs et ainsi demander de l'argent ou des informations financières aux seniors.

Une arnaque particulièrement dangereuse concerne des promesses de traitements et des remèdes miracle. En effet, on promet alors aux seniors de guérir un problème de santé à l'aide d'une nouvelle méthode ou d'un remède miracle. La victime de l'arnaque se laisse avoir et dépense des sommes folles. Dans le meilleur des cas, elle reçoit un produit inefficace mais souvent, elle ne reçoit rien.

Il existe des sites de ventes aux enchères en ligne ou des signes de vente non officiels. Les seniors ne savent pas forcément faire la différence et peuvent donc acheter un produit qui n'existe pas ou alors recevoir des produits de qualité inférieure.

Enfin, les seniors peuvent être trompés par de fausses actualités. Certains sites peuvent relayer de fausses informations. Cela peut créer un sentiment d'urgence et appeler les seniors à faire un don afin d'aider une bonne cause. Toutefois, l'argent envoyé finit forcément dans la poche des arnaqueurs...

Comment s'en protéger ?

Si pas mal d'escrocs et d'arnaques fleurissent sur Internet, il ne faut pas pour autant arrêter de surfer sur vos sites préférés. Il existe des solutions pour vous protéger.

Protéger ses mots de passe

Commencez par bien réfléchir à vos mots de passe. 63% des seniors utilisent Internet pour regarder leurs comptes bancaires en ligne. Afin de garder les transactions en sécurité, les établissements bancaires vous donnent un nom d'utilisateur et un mot de passe à changer lors de votre première connexion.

Vous devez choisir un mot de passe suffisamment compliqué et ensuite ne pas le garder dans votre ordinateur ou dans votre sac. La banque vous conseille aussi de modifier régulièrement votre mot de passe. De plus, il est déconseillé d'avoir le même mot de passe sur tous les sites.

À noter : Si vous ne parvenez pas à retenir tous les mots de passe, il existe des logiciels de gestion des mots de passe.

Ne pas partager trop d'infos

Sur Internet, on a tendance à tout partager et à échanger énormément d'informations avec les autres, surtout sur les réseaux sociaux. Les escrocs n'ont plus besoin de vous connaître, ils voient les informations que vous publiez.

Surtout, ne publiez aucune information personnelle sur les réseaux sociaux ou les forums. Cela comprend vos nom, prénom, numéro de téléphone, année de naissance, adresse mail, numéro de sécurité sociale, coordonnées bancaires mais aussi les noms de vos enfants ou de vos petits-enfants.

Ne pas parler à des étranges

Si un inconnu cherche à entrer en contact avec vous, méfiez-vous. Il est possible de discuter sur des forums mais soyez prudent sur ce que vous partagez.

N'ouvrez pas les pièces jointes dans les mails de personnes ou même de sociétés que vous ne connaissez pas. Il est possible que vous receviez certains mails promotionnels inoffensifs mais avant tout, demandez-vous si vous êtes inscrit sur les sites concernés...

Ne pas accorder sa confiance trop facilement

Lorsque vous naviguez sur Internet, soyez sûr d'être sur un site légitime. Comment les reconnaître ? Les sites officiels se terminent par exemple par .edu (éducation) ou .gov (gouvernement).

Si vous utilisez un site de banque en ligne ou que vous payez chez un e-commerçant, vérifiez que vous êtes sur la bonne page. Pour cela, assurez-vous de la présence du préfixe https:// avant l'URL du site. Le « s » signifie que le site est protégé par divers protocoles de sécurité. Pour le site de votre banque, l'URL doit aussi être précédée d'un cadenas.