Comment choisir les lots ?

Il faut être réaliste : c'est souvent la qualité des lots proposés et leur valeur qui vont inciter les gens à participer au loto que vous organisez plutôt qu'à un autre.

Il vous faudra prendre le temps pour sélectionner les lots que vous allez proposer et privilégier la variété et le côté utile desdits lots. Il vous faudra également veiller à respecter votre budget lots par ligne et par carton.

À noter : N'oubliez pas de prévoir plusieurs lots de consolation. Ils seront d'une grande utilité si vous devez départager des gagnants ex-aequo.

Si vous souhaitez trouver des lots intéressants sans pour autant exploser votre budget, vous pouvez partir à la recherche de bonnes affaires ou d'offres promotionnelles. Faites votre sélection parmi les fins de séries de vos commerces locaux ou encore sur Internet. Il faut bien vous assurer que les articles que vous achetez bénéficient bien d'une garantie et d'un service après-vente.

Des gadgets pratiques

Si vous voulez faire plaisir et surtout inciter les seniors à participer au loto, vous pouvez proposer des lots à base de produits et d'objets du quotidien particulièrement utiles.

Un réveil

Un gadget qui fait pas mal d'adeptes est le réveil. Il en existe des plus faciles à utiliser que d'autres et qui sont donc parfaitement adaptés aux seniors. Ils peuvent disposer d'une meilleure lisibilité ou bien de fonctions supplémentaires, la radio notamment.

Si vous optez pour un réveil plus ergonomique et adapté aux besoins des seniors, non seulement ce sera très utile mais cela ne pourra que faciliter son utilisation au quotidien.

Un briquet personnalisé

Un briquet personnalisé peut aussi bien servir aux fumeurs qu'aux personnes qui aiment allumer des bougies dans leur intérieur ou même des feux d'artifice lors de réunions de famille.

Un ouvre-bouteille électrique

Idéal pour les seniors qui ont des problèmes de dextérité ou de force, l'ouvre-bouteille électrique. C'est une idée ingénieuse qui permet d'ouvrir les bouteilles mais sans avoir à fournir d'effort !

Une loupe éclairante

Une loupe éclairante est un cadeau utile. Elle permet de faciliter la lecture de petits caractères, dans les journaux, les livres, ou même sur les étiquettes de produits, notamment. Parfait pour les personnes qui ont des petits problèmes de vue !

De l'artisanat et des objets de déco

Les objets de déco et les articles faits main apportent une touche personnelle et unique à un lot et peuvent donc être très appréciés dans un loto.

Des bougies parfumées

Vous pouvez aussi inclure dans les lots de votre loto des bougies parfumées fabriquées à la main. La plupart du temps, les bougies contiennent des ingrédients naturels. C'est le cadeau parfait pour créer une atmosphère chaleureuse et sereine dans un intérieur.

Il en existe dans des multitudes de variétés de designs et de senteurs. Donc c'est vraiment parfait pour s'adapter dans tous les décors et pour plaire aux goûts du plus grand nombre !

Un cadre photo personnalisé

Pourquoi ne pas proposer un cadre photo personnalisé ? Ces derniers peuvent être décorés de motifs artisanaux ou encore avec des matériaux récupérés, ce qui leur donne un côté plus authentique.

Ce genre de cadeaux plaît car il permet aux bénéficiaires d'y garder des souvenirs précieux tout en ajoutant une touche d'élégance et de délicatesse à leur décoration.

Des articles de papeterie

Autre idée de cadeau élégant et utile : des articles de papeterie artisanale ! Vous pouvez proposer des carnets faits main ou des cartes de vœux décorées. Encore mieux s'ils sont fabriqués en papier recyclé et décorés à la main.

Ce genre de lots combinent le raffinement et l'utile, en plus de souligner une envie de protéger l'environnement.

Des produits pour le confort et le bien-être

Le bien-être des seniors est fortement lié à leur confort. Vous pouvez décider de proposer des lots qui répondent à leurs besoins au quotidien.

Un tapis de massage électrique

Rien de tel pour les personnes qui ont des douleurs musculaires et articulaires que de se voir offrir un tapis de massage électrique ! Cela peut être une super idée de lot lors d'un loto pour seniors !

Cela permet d'améliorer le bien-être global des personnes et elles ne pourront que ressentir un fort sentiment de gratitude.

Des plaids et des coussins

Proposer des coussins et des plaids permet aussi de créer des lots doux et confortables qui plairont à coup sûr ! Ils peuvent aussi bien servir de décoration qu'aider les personnes à se créer un petit cocon de relaxation chez eux.

Un diffuseur d'huiles essentielles

Vous pouvez également proposer un diffuseur d'huiles essentielles possédant diverses fonctions de relaxation. Cela permettra de créer une ambiance de calme et de bien-être à la maison tout en améliorant la santé aussi bien mentale que physique.

À savoir : Les huiles essentielles ont des bienfaits thérapeutiques : elles peuvent réduire le stress et améliorer le sommeil, notamment.

Qu'en est-il des cadeaux à valeur monétaire ?

Il est vrai que les lots financiers peuvent aussi avoir une certaine valeur et plaisent particulièrement. Cela donne un côté un peu plus excitant au jeu. Il est possible de proposer des prix en argent comptant ou sous forme de chèques cadeaux. Cela permet aux gagnants de choisir ce qu'ils veulent s'offrir.

Même les petits contributions financières sont perçues comme intéressantes et les gagnants en sont autant satisfaits que s'ils avaient gagné plus. Il est possible de proposer des chèques cadeaux valides dans des magasins locaux ou bien encore dans des lignes de magasins populaires. Cela donne une certaine flexibilité et permet aux gens de vraiment se faire plaisir.