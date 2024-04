Des vacances personnalisées et moins coûteuses

Découvrez la Bretagne pendant vos vacances. C'est sans conteste l'une des régions de France qui, en termes de paysages et d'activités, a le plus à vous offrir. Et, pour la découvrir, installez-vous dans un camping plutôt qu'à l'hôtel.

Vous y serez aussi bien et vous économiserez de l'argent. Même s'il vous propose nombre d'activités et d'animations, le camping vous coûtera en effet moins cher. Pourquoi dépenser plus, dans un autre mode d'hébergement, alors que vous serez comme un coq en pâte ?

L'argent que vous ne consacrez pas à l'hébergement, vous pouvez le dépenser autrement. En effet, vous disposez d'un budget plus confortable pour visiter la Bretagne et profiter de tous ses attraits.

Vous serez d'autant mieux dans un camping que vous en trouverez toujours un à vôtre goût. Vous allez être étonné par leur diversité. En effet, certains sites vous proposent un large choix d'hébergements.

C'est notamment le cas de Camping Direct, une plateforme de réservation qui vous offre la sélection la plus complète de campings. Si la Bretagne est votre destination de vacances, vous trouverez là les campings les plus variés. En effet, certains sont plus vastes ou plus étoilés que d'autres, ou vous proposent encore plus d'activités.

Une base de départ idéale pour profiter d'un cadre exceptionnel

Même s'il vous offre tout le confort souhaitable, le camping vous met déjà en contact avec la nature. Vous êtes donc déjà préparé à apprécier les paysages de Bretagne. C'est l'une des régions de France qui offre, à cet égard, les sites naturels les plus pittoresques et les plus variés.

En effet, La Bretagne est un monde en soi. On y trouve aussi bien les paysages vallonnés du Sud que la côte escarpée du Nord, que la mer agitée vient battre. Près des côtes, c'est un pays de landes, où le mauve délicat de la bruyère se mêle au jaune éclatant de l'ajonc.

Même si elles recouvrent moins de 15 % du territoire, les forêts ajoutent au charme de la Bretagne. Dans ces espaces touffus, où le chêne succède souvent au hêtre, sont nées certaines des traditions les plus anciennes de la région. C'est aussi le lieu où fleurissent des légendes, comme dans la célèbre forêt de Paimpont, mieux connue sous son nom de Brocéliande, qui évoque tout un monde merveilleux.

Ne passez pas non plus en Bretagne sans en visiter les villes les plus célèbres, comme Rennes, l'une des capitales historiques de l'ancien duché de Bretagne, Saint-Malo, la cité corsaire, ou encore Dinan ou Saint-Brieuc.

Faites le plein d'activités

La Bretagne ne vous fait pas seulement profiter de ses paysages d'exception, elle vous offre aussi des activités à foison, parmi lesquelles on peut retenir :

La baignade . Péninsule enfoncée dans les flots, la Bretagne est environnée par une mer omniprésente. Quelle que soit la zone considérée, les lieux de baignade ne manquent donc pas. Si vous aimez vous baigner, choisissez l'un des nombreux campings situés en bordure de mer.

. Péninsule enfoncée dans les flots, la Bretagne est environnée par une mer omniprésente. Quelle que soit la zone considérée, les lieux de baignade ne manquent donc pas. Si vous aimez vous baigner, choisissez l'un des nombreux campings situés en bordure de mer. Le sport , qu'il s'agisse de randonnée, d'escalade ou de sports nautiques. Dans cette région sillonnée de chemins pittoresques, les balades à faire, le long du sentier des douaniers ou autour de la forêt de Brocéliande par exemple, sont très variées. Et si vous pratiquez le ski nautique ou le kitesurf, vous êtes aussi au bon endroit.

, qu'il s'agisse de randonnée, d'escalade ou de sports nautiques. Dans cette région sillonnée de chemins pittoresques, les balades à faire, le long du sentier des douaniers ou autour de la forêt de Brocéliande par exemple, sont très variées. Et si vous pratiquez le ski nautique ou le kitesurf, vous êtes aussi au bon endroit. Les visites culturelles . Entre les dolmens et les menhirs, les châteaux et les calvaires, vous n'avez que l'embarras du choix.

. Entre les dolmens et les menhirs, les châteaux et les calvaires, vous n'avez que l'embarras du choix. Les festivals . Si le festival des Vieilles Charrues, à Carhaix, ou le festival interceltique de Lorient vous intéressent, vous trouverez tout un choix de campings à proximité de ces lieux.

. Si le festival des Vieilles Charrues, à Carhaix, ou le festival interceltique de Lorient vous intéressent, vous trouverez tout un choix de campings à proximité de ces lieux. Les activités de bien-être. Pour vous redonner du tonus, rien ne vaut un séjour thalasso en Bretagne.

Des vacances vraiment reposantes

Si vous partez en vacances, c'est pour vous reposer. Vous en avez bien besoin après des mois de travail. Une fois installé dans votre camping breton, vous ne manquerez pas de profiter de cette détente bien méritée.

En effet, vous n'aurez guère à vous occuper de vos enfants durant la journée. Tout est conçu, dans le camping, pour les prendre en charge. Des aires de jeux, adaptées à leur âge, leur sont réservées.

Et de nombreuses activités, encadrées par des moniteurs qualifiés, leur sont proposées dans des clubs qui, selon les cas, s'adressent à de jeunes enfants ou à des adolescents.

Par ailleurs, de nombreux campings vous proposent les joies d'un parc aquatique. Les enfants font des glissades sur les toboggans, tandis que leurs parents se baignent dans une eau à la température agréable ou se prélassent autour de la piscine, confortablement installés dans des chaises longues accueillantes.

Pendant que les enfants sont occupés, les adultes peuvent se plonger dans l'eau relaxante du spa ou se détendre dans le centre de bien-être dont se sont dotés de nombreux campings bretons.

La piscine, le club ou le spa sont également propices, pour les petits comme pour les grands, à de nouvelles rencontres. Le camping est en effet un véritable lieu de sociabilité.

Des vacances gourmandes

Parmi les activités de la région, on trouve aussi la dégustation des spécialités culinaires de la Bretagne. C'est une région où la cuisine est généreuse et succulente.

Vous pourrez y goûter à l'intérieur même de votre camping, où un restaurant vous propose des plats bretons qui valent le détour. Si vous avez repéré, avant de partir, des restaurants qui vous intéressent, vous trouverez facilement des campings dans leurs alentours.

Le camping est donc une excellente base de départ pour déguster :

Une andouille de Guéméné. Cette spécialité du Morbihan, fumée au bois de hêtre, s'accompagne d'une purée de pommes de terre.

Un pâté Hénaff. Composé de morceaux de porc, d'aromates et d'épices, ce pâté est une des recettes emblématiques de la Bretagne.

Une choucroute de la mer, qui ne comprend que des produits élaborés sur place.

Une soupe de poissons bretonne, avec des légumes et des aromates.

Des moules, surtout produites dans la rade de Brest ou la baie du Mont-Saint-Michel.

Un kouign-amann, un gâteau typiquement breton, à base de sucre, de farine et de beurre.

Entre ses paysages variés, ses diverses activités et sa richesse culinaire, la Bretagne offre une expérience de camping authentique à ceux qui chercheront à combiner aventure et repos.