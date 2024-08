Petits-enfants scotchés devant les écrans en vacances ? Ces astuces pour les déconnecter

Leur proposer des activités à faire ensemble

Selon les goûts de vos petits-enfants mais aussi votre budget ou vos capacités physiques, il existe plein d'activités qu'il vous sera possible de faire ensemble !

Si vous habitez dans un appartement ou qu'il pleut, vous pouvez prévoir un après-midi pâtisserie ou préparer vos plats et vos desserts préférés avec vos petits-enfants. C'est également l'occasion de sortir vos jeux de société : Monopoly, dominos ou même mikado ! De quoi tester la dextérité de vos petits-enfants !

Si vous optez pour des activités en extérieur, vous pouvez les emmener pour une séance de jardinage. Montrez-leur comment fonctionne votre potager, comment poussent les légumes et les fruits et apprenez-leur à mettre les mains dans la terre. Vous pourrez aussi les emmener pêcher ou faire de la randonnée.

Amateurs de sport ? C'est l'occasion d'emmener vos petits-enfants à un match de l'équipe locale de votre sport favori, par exemple. Il y a un centre équestre non loin de chez vous ? C'est une bonne idée aussi !

Si vous êtes friand de culture, pourquoi ne pas plutôt réserver une séance de cinéma ou un spectacle à voir avec vos petits-enfants ? Si votre ville ou une ville à côté de chez vous compte des musées ou un aquarium, c'est une activité parfaite à faire avec des enfants !

Leur partager vos savoir-faire, vos souvenirs ou vos passions

Peut-être que vos petits-enfants ne connaissent pas votre histoire de famille, vos passions, vos exploits de jeunesse. C'est donc le moment parfait pour leur raconter tout ça ! Étiez-vous un fan de moto et un motard émérite ? Cela peut amuser les enfants de vous imaginer sur votre bolide, sillonnant les routes et découvrant des lieux inconnus.

Vous pouvez aussi leur montrer vos albums de famille et leur demander d'essayer de vous reconnaître au milieu de vos frères et sœurs ou de vos oncles et tantes.

Si vous avez des connaissances particulières, n'hésitez pas à les faire découvrir à vos petits-enfants. Apprenez-leur à coudre, à tricoter, à faire de la mécanique. Ils seront ravis de partager ce moment avec vous et d'apprendre de nouvelles choses qu'ils pourront mettre en pratique !

Partager leur univers

Il est vrai que les différences entre les générations peuvent parfois être compliquées à surmonter. Mais c'était déjà comme ça avec vos enfants ! Alors au lieu de vous braquer et de restreindre vos petits-enfants sur ce qu'ils aiment, pourquoi ne pas plutôt essayer de vous intéresser à ce qu'ils font ?

Demandez à voir les vidéos qu'ils regardent sur YouTube ou TikTok. Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas créer une vidéo sympathique et rigolote que vos petits-enfants pourront partager sur leurs réseaux ? Ils seront fiers et amusés de montrer à leurs amis que leurs grands-parents sont à la page.

Leur donner l'exemple

Avant tout, il est également important de vous interroger sur vos rapports aux écrans. Par exemple, si vous êtes sur votre portable au moment des repas, l'enfant ne comprendra pas que ça soit interdit pour lui.

De plus, les enfants ont tendance à copier le comportement des adultes. Alors si vous voulez que vos petits-enfants décrochent un peu des écrans, commencez par le faire vous-même !

Mettre des limites

Vous n'avez peut-être pas envie de jouer les gendarmes avec vos petits-enfants mais si vous établissez dès le départ des limites claires et que vous leur communiquez ce que vous attendez de ces vacances, cela devrait mieux se passer.

À savoir : La SCP recommande de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans. Pour les enfants entre 2 et 5 ans, cela doit être limité à une heure par jour et toujours dans un but ludique et interactif.

Le cerveau des tout-petits est encore en plein développement et les exposer trop longtemps aux ondes des ordinateurs ou autres écrans peut se révéler néfaste.

Certains spécialistes disent également que l'utilisation des écrans ne devrait pas être en lien avec une récompense ou une punition. Vous pouvez, dès l'arrivée de vos petits-enfants, leur faire part de vos limites et du nombre d'heures qu'ils auront le droit de passer sur les écrans. Vous pouvez instaurer des moments sans écran, comme les repas, notamment.

Leur (re)donner le goût de la lecture

Si vous voulez occuper vos petits-enfants autrement, il peut être intéressant de lire avec eux ou de leur raconter une histoire. Selon leur âge, cela peut être très bénéfique pour faire travailler leur imagination. Cela leur permet aussi d'apprendre de nouveaux mots et de faire appel à leur créativité.

Les nouvelles technologies sont très pratiques, mais elles ont tendance à moins stimuler l'imagination des enfants. Ce qui est dommage ! Pourquoi ne pas instaurer un rituel, au moment du coucher avec les petits, ou un temps calme où chacun peut lire en paix. Après le déjeuner, c'est un moment idéal ! Vous pouvez lire le même livre et en discuter, également.

Les faire se dépenser

Lorsqu'ils sont devant leurs écrans, les enfants restent passifs et peuvent rester ainsi pendant des heures ! Parfois, cela les mène aussi à grignoter... Cela peut entraîner des problèmes de surpoids, voire d'obésité.

Lors des vacances, vous pouvez proposer à vos petits-enfants de s'inscrire à un sport, d'aller dans un centre de loisirs aussi. Vous pouvez également les regarder s'amuser dans le jardin, si vous en avez un, ou les emmener au parc.