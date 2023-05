Benidorm : tout le confort nécessaire pour les seniors

La ville côtière espagnole met à votre disposition tous les équipements nécessaires pour que vous soyez à l’aise. En termes d’accessibilité, vous trouverez des ascenseurs et des rampes tout au long de la promenade, mais également des plages adaptées, sans oublier le réseau de transport particulièrement développé. Résultat, aucune difficulté pour vous déplacer.

Et pour profiter d’une vue absolument imprenable, déambulez dans la vielle ville et rendez-vous au Balcon de la Méditerranée. Vous admirerez un paysage à couper le souffle sur la baie, la mer et la skyline. De préférence, découvrez ce mirador au coucher du soleil ou à l’aurore. Son reflet sur la Méditerranée vous laissera sans voix.

Comment ne pas évoquer le climat de Benidorm ?

Le lieu a de quoi vous séduire avec plus de 300 jours d’ensoleillement chaque année. Sans oublier les températures douces, typiques du climat méditerranéen. De ce fait, vous pourriez envisager vos vacances à n’importe quel moment de l’année. Au programme, un environnement agréable, propice à la vie extérieure et aux excursions.

Vous le savez sans doute, le soleil est un élément bénéfique pour votre bien-être, stimulant entre autres la production de la vitamine D. Vous n’avez rien à faire de particulier pour en profiter, si ce n’est à vous prélasser sur la plage. Profitez-en également pour découvrir les environs et d’autres villes côtières de la Costa Blanca, comme par exemple Alicante, située à seulement 45 minutes d’Alicante

Faites-vous plaisir avec les nombreuses promenades et plages à Benidorm

Benidorm reste un choix de premier ordre pour la baignade et la détente au bord de la Méditerranée. Si vous êtes une personne active, vous apprécierez la promenade vivifiante sur l’immense plage de Levante de 3 km. Mais n’oubliez pas de prendre de la crème solaire et de quoi vous désaltérer, car l’ensoleillement direct risque de vous déboussoler. Ne soyez pas surpris par le monde, car c’est une plage populaire, parsemée de petits rochers.

Si vous êtes plutôt adepte de la détente au soleil, alors posez votre serviette sur la plage de Poniente d’une longueur totale de 3 km. Les eaux translucides sont une véritable invitation à la baignade. La fréquentation reste moindre et c’est un lieu idyllique si vous préférez les espaces calmes. Pour vous y rendre, aucune difficulté en empruntant simplement le bus ou en longeant la plage sur la promenade, depuis son petit port de pêche et ses palmiers. . N’hésitez pas à admirer le panorama et notamment la vue sur l’île de Benidorm.

Élément important à connaître, il s’agit de la seule île du parc Naturel qu’il vous sera possible de visiter.

Offrez-vous une seconde jeunesse à Benidorm

Benidorm séduira aussi bien les personnes à la recherche de détente que les personnes plus actives. Si vous avez plus de 50 ans, sachez que le lieu comblera pleinement vos attentes en matière de vacances.

C’est simple, il y en a pour tous les goûts à commencer par des activités culturelles grâce à la richesse du patrimoine de la région. Au programme, des excursions pour visiter les lieux emblématiques comme la Cala du Tio Ximo, le “Mirador” de Benidorm ou encore le parc de l’Aigüra Aigüer, le parc El Moralet, véritable poumon vert de Benidorm, est une pinède urbaine de plus d’un million de mètres carrés. Ses pistes et sentiers (+10km) sont propices à la randonnée, la course à pied ou aux balades à vélo.

N’oublions pas le passage obligé de la gastronomie locale en vous régalant de tapas. Vous les dégusterez dans la vieille ville de Benidorm dans une ambiance typiquement espagnole. Vous trouverez aussi des occasionsde goûter le caldero, le riz à banda et bien évidemment la paëlla. Vous n’aurez que l’embarras du choix quant aux restaurants et pourrez choisir en fonction de vos préférences.

Si vous appréciez les activités sportives, direction le parc Aqualandia ou Aqua Natura. Pour les amateurs de sensations fortes garanties, c’est à Terra Mitica que vous pourrez vous rendre. Dans ce parc, c’est l’immersion dans les civilisations antiques dont c’est le thème. Vous plongerez dans un tourbillon de perceptions et dans une autre époque. Ce parc d’attractions n’est qu’a 10 minutes en voiture du centre ville.

Pourquoi les seniors européens choisissent Benidorm ?

La multitude des activités, le climat tempéré et agréable ainsi que les multiples infrastructures sont des atouts indéniables pour une population senior. En effet, vous trouverez tous les services nécessaires pour votre bien-être ainsi que pour votre santé. Résultat, vous profiterez d’un séjour agréable, sans le moindre stress.

Alors, n’hésitez pas à planifier votre voyage dans une destination idéale vous garantissant toutes sortes d’activités afin de ne pas vous ennuyer durant votre séjour.

https://fr.visitbenidorm.es/ver/187/turismo-senior--benidorm.html?utm_source=Journaldesseniors&utm_medium=brand&utm_campaign=france_fase1&utm_content=content&utm_term=senior