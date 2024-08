Mamie, Nona, Dadou, Baba… Les surnoms des grands-parents évoluent, comment vous faire appeler par vos petits-enfants ?

Exit Mamie et Papy !

Il est vrai que papy et mamie sont des termes plutôt génériques de nos jours. Ils ne sont toutefois pas toujours choisis par les principaux intéressés ! Certaines grands-mères préfèrent se faire appeler Manou ou Mamou voire Mamounette.

Se faire appeler papy ou mamie a tendance à faire que les grands-parents se sentent plus vieux qu'ils ne le sont. En effet, beaucoup sont encore très actifs voire travaillent toujours et ils n'ont pas envie d'avoir des surnoms qu'ils trouvent vieillots. Ils vont préférer des noms qui mettent en évidence l'affection que leurs petits-enfants leur portent.

À noter : Le nom « mamie » peut paraître évident et pourtant, il n'existait pas avant les années 50 ! Il s'agit d'un dérivé du mot anglais mummy et qui remplaçait alors des formes vues comme désuètes.

Au revoir donc les « Mémé » et « Pépé » en train de tricoter dans leur fauteuil ou de faire des mots croisés dans la cuisine !

Il est vrai que les grands-parents ne se mettent pas dans le même rôle selon qu'ils se font appeler Papi, Papou ou même par leur prénom. Toutes les familles sont différentes et ont des habitudes et des cultures ainsi qu'un langage bien à eux.

Tous ces changements mettent en avant une envie de liberté ainsi qu'une belle unicité. Cela permet aussi d'effacer le rapport d'autorité qui se met en place entre les grands-parents et les petits-enfants, la distance et la responsabilité éducative. En effet, le nom que l'on choisit de se donner a une importance. Si l'on choisit un nom plus « familier », cela fait bouger les carcans familiaux.

Des noms plus originaux

Certains grands-parents sont catégoriques : pas question de s'appeler papy ou mamie et encore moins pépère et mémère ! Beaucoup sont les grands-parents à préférer « papou » ou « mamou », par exemple.

Le nom choisi peut avoir une référence culturelle particulière. Il peut aussi être un dérivé de son propre prénom.

Sur le podium des noms de grands-parents, on retrouve aussi souvent mamoune, mamina ou granny pour les grands-mères et grand-père, daddy, bon-papa ou papou, pour les grands-pères.

Certains grands-parents font le choix de se faire appeler par leur prénom. Cela efface totalement le côté vieillot de certains surnoms et le caractère affectueux est moins évident.

Le nom que l'on donne à ses grands-parents met en avant une certaine intimité. Demander à vos petits-enfants de vous appeler par votre prénom peut mettre une distance entre vous. Vos enfants peuvent d'ailleurs mal le prendre et ne pas approuver ce choix. Pourtant, les grands-parents choisissant cette option ne le font pas forcément pour mettre une distance avec leurs petits-enfants. Bien au contraire.

Les changements dans les surnoms que l'on donne à ses grands-parents ont du sens. En effet, on est dans une société où les gens ne veulent plus seulement être définis par leur rôle. C'est pour cela que le fait de choisir comment l'on va se faire appeler est plein de sens : cela appuie sur son auto-détermination. Cela reflète l'image que l'on a de soi et que l'on veut renvoyer aux autres. Cela reflète aussi des points de langage, de culture et de classe sociale.

Trouver l'inspiration dans la culture

Il est également possible de trouver l'inspiration dans la culture. Les films, les séries, les livres peuvent vous donner des idées de noms. Après la diffusion des Sissi, on voit pas mal de grands-parents souhaitant se faire appeler Mamili et Papili.

Il est aussi possible d'opter pour des noms plus classiques, comme Tamino et Pamina, issus de la Flûte enchantée de Mozart.

On a même vu un grand-père se faire appeler Baboon, d'après le film Un Indien dans la ville !

Il est aussi possible d'associer le nom d'un grand-parent avec un saint patron. Si le grand-père s'appelle Antoine, il peut se faire appeler Padou par ses petits-enfants. Un grand-père peut aussi se faire appeler Bapou, le surnom de Gandhi. Bapu signifie père dans plusieurs langues en Inde.

La pluralité des modèles familiaux

On assiste aussi à un changement et à une grande diversité dans les appellations à cause de la pluralité des nouveaux modèles familiaux. Aujourd'hui, la « famille nucléaire » n'est plus la base ou la norme. Les familles recomposées se normalisent de plus en plus.

Il est possible que le nouveau compagnon de la mère ait également des enfants. De ce fait, ils ne seront pas les petits-enfants des parents de leur belle-mère de manière traditionnelle. Mais peu importe ! Cela ne les empêchera peut-être pas de créer un lien entre eux.

Et dans ce cas, comment les enfants vont-ils appeler leur nouvelle grand-mère ? Peut-être qu'ils choisiront « mamie » ou qu'ils l'appelleront par son prénom. Mais il est aussi possible qu'ils inventent un nom pour s'adresser à elle.

Même si les grands-parents peuvent déjà avoir une idée en tête, les parents peuvent mettre leur veto, le dernier mot sortira forcément de la bouche des enfants.