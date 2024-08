Les vacances, c’est chez Papy et Mamie ! 9 idées indispensables pour occuper vos petits-enfants cet été !

Cuisiner ou pâtisser ensemble

Rien de tel que de cuisiner ou de pâtisser ensemble pour renforcer les liens avec ses petits-enfants !

Vous pourrez apprendre à vos petits-enfants comment faire des cookies, des crêpes ou encore une tarte aux pommes ! Vous pourrez facilement trouver des recettes ludiques qu'ils n'auront aucun mal à suivre et à reproduire.

Et rien de tel que de partager ensuite un bon moment à la dégustation !

Faire des révisions avec des cahiers de vacances

À la base, les cahiers de vacances ont été créés par un représentant en papeterie, Roger Magnard, qui déplorait une baisse des ventes en été. Avec un instituteur, ils ont créé Le Cahier de Loulou et Babette (du nom des enfants de Magnard). Le livre contenait des exercices, des charades, des rébus. Le tout pour réviser mais en s'amusant !

Aujourd'hui, il existe une vaste gamme de cahiers de vacances et tous les étés, on en vend des millions ! Le principe est resté inchangé. Selon certaines études, les enfants qui terminent leur cahier de vacances ont de meilleurs résultats que les enfants qui n'ont pas fait de cahiers de vacances.

Il faut toutefois que cela reste amusant pour l'enfant. Cela ne doit pas devenir une punition. Aidez votre petit-enfant à choisir son cahier de vacances et instaurez un temps de révision, après le petit-déjeuner, notamment. Ainsi, vous ne coupez pas les activités de l'enfant dans la journée et cela reste un moment agréable et ludique !

À savoir : Les cahiers de vacances ont fêté leurs 90 ans en 2023 !

Prendre le temps de lire

Selon certaines études, lire au moins 6 minutes par jour diminuerait le stress de 68%, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Il est tout à fait judicieux de se poser un peu pour lire, par exemple après le repas du midi. Surtout si les températures ne vous permettent pas de sortir !

Si vous avez des petits-enfants qui savent déjà lire, n'hésitez tout de même pas à faire de la lecture un moment de partage. Vous pouvez commencer le livre ensemble, en faisant vraiment vivre les personnages (voix, gestes) puis lire l'histoire chacun de votre côté pour en discuter.

Pour les petits-enfants plus jeunes, la lecture peut faire partie du rituel du coucher, par exemple. Il existe des livres sur le thème des grands-parents et des enfants parfaitement adaptés. Vous pouvez aussi leur lire des livres sur les animaux, sur la nature. De quoi établir un temps calme mais aussi élargir leurs horizons !

Faire des jeux de société

Rien de tel que les jeux de société pour favoriser les liens intergénérationnels entre les grands-parents et leurs petits-enfants !

Vous pouvez sortir le mikado, vos boules de pétanque ou encore votre Monopoly ! Les jeux de cartes sont aussi souvent très appréciés. Jouer à des jeux est l'occasion de raconter des anecdotes sur l'histoire de votre famille, parfois sur vos enfants d'ailleurs.

Les jeux de société ont également un côté éducatif et ludique. Ils apprennent aux enfants à perdre, contrairement aux jeux vidéo, notamment.

Il est aussi possible de faire des quiz, des mots croisés, du coloriage. Il existe même des cahiers à thèmes qui permettront de s'amuser tout en apprenant des choses.

Organiser une activité artistique

En général, les enfants aiment beaucoup les activités artistiques.

Vous pouvez prévoir de multiples activités : dessin, peinture, pâte à modeler ou encore origami. Il est même possible de créer un porte-clés, de la décoration ou des bijoux, selon l'âge de vos petits-enfants.

Regarder un film

Si le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, vous pouvez également prévoir de regarder un bon film ou un dessin-animé avec vos petits-enfants.

Confortablement installé sur votre canapé avec un plaid bien chaud, vous pouvez prévoir des boissons chaudes et des petits gâteaux pour encore plus de gourmandise.

Il vous est également possible de prévoir une sortie au cinéma.

Faire des promenades

En fonction de la météo, vous pouvez aussi prévoir des promenades en pleine nature avec vos petits-enfants. Si le temps est incertain, veillez à bien vous couvrir.

Vous découvrirez des insectes, des plantes, ou verrez des traces d'animaux. Pensez à la crème solaire et à protéger votre tête.

Si vous préférez rester chez vous, vous pouvez prévoir de faire du jardinage. Il est aussi possible de mettre en place une expérience sympa en intérieur : faites pousser des lentilles, fabriquez une mangeoire à oiseaux ou fabriquez un cadre en fleurs séchées.

Partager vos souvenirs de famille

En tant que grands-parents, vous avez la mémoire de famille. Pourquoi ne pas profiter des vacances pour ressortir vos vieux albums photos et leur présenter leur arbre généalogique ? Vous pourrez leur raconter vos souvenirs d'enfance ou encore comment vous avez rencontré votre cher.ère et tendre.

C'est une activité parfaite pour partager un moment fort en émotion et plein de tendresse.

Réserver des ateliers

Renseignez-vous au préalable mais nombreux sont les musées à organiser des ateliers de peinture, de collage, de découvertes d’œuvres ou même de sculpture. Ils accueillent les enfants comme les adultes. Vous pouvez réserver sur leur site internet.

Ce genre d'activités vous permet de faire parler votre créativité et votre imagination mais également d'en apprendre plus sur l'histoire de l'art.

Il y a également des restaurants qui proposent des ateliers de cuisine. Vous découvrirez comment réaliser certaines recettes avec des produits frais et locaux. C'est l'occasion d'expliquer à vos petits-enfants comment poussent les légumes et la façon dont sont fabriqués certains aliments.