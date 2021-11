Pourquoi mon ordinateur est-il lent ?

Lorsqu’un ordinateur fonctionne plus lentement que d’habitude, on dit qu’il rame. C’est un problème que rencontrent couramment les utilisateurs de PC. Cela peut être lié à plusieurs raisons et il n’est pas forcément nécessaire d’investir dans du nouveau matériel. Voici les situations qui peuvent entraîner un ralentissement de votre ordinateur :

vous n’avez pas éteint votre ordinateur depuis longtemps ;

il n’a pas pu procéder aux mises à jour récemment ;

l’espace du disque dur peut être saturé ;

il peut aussi avoir besoin d’un nettoyage extérieur, mais aussi intérieur ;

il peut être corrompu par des virus, etc..

Parfois, lorsque les problèmes se cumulent, votre ordinateur ne peut plus fonctionner normalement. Vous pouvez alors procéder à différentes vérifications et manipulations pour lui rendre assez simplement sa vitesse de croisière.

Désinstaller les logiciels inutiles

Les logiciels inutiles sont la première source de ralentissement. En effet, lorsque l’on installe des logiciels en grand nombre, chaque nouveau programme vient encore ralentir l’ordinateur, tout comme lorsque vous vous chargez trop ou chargez trop votre voiture. Vous comprenez donc que si vous supprimez certains de ces logiciels, votre ordinateur va pouvoir gagner en vitesse. En effet, sur votre disque dur, qui est la mémoire de votre ordinateur, il doit rester entre 10 et 15 % d’espace libre pour un fonctionnement correct. Que les logiciels inutilisés soient volumineux ou nombreux, mais petits, une fois ceux-ci supprimés, vous pourrez constater une amélioration significative. Au moment de supprimer les programmes, ne touchez pas à ceux dont vous ne connaissez pas l’utilisation. Voici comment procéder :

En bas, à gauche de votre barre des tâches, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez le panneau de configuration. Selon la version de Windows que vous possédez, vous devez cliquer sur un bouton différent :

pour XP , sur « Ajouter ou supprimer des programmes » ;

, sur « Ajouter ou supprimer des programmes » ; pour Vista, sur « Programmes et fonctionnalité » ;

sur « Programmes et fonctionnalité » ; pour Seven, sur « Désinstaller un programme ».

Il ne vous reste plus qu’à supprimer tous les logiciels inutilisés.

Par ailleurs, si vous trouvez que votre ordinateur est particulièrement lent au démarrage, il peut être utile de vérifier les programmes qui démarrent simultanément. Afin d’alléger la mise en route, il est alors possible d’en régler quelques-uns de manière à ce qu’ils ne se lancent pas au démarrage de l’ordinateur. Voici comment faire :

Tapez sur ctrl+shift+echap simultanément.

simultanément. Cela vous permet d’arriver dans le « Gestionnaire de tâches » .

. Sélectionnez l’onglet « Démarrage » , vous verrez alors les programmes qui sont lancés au démarrage ainsi que leur impact.

, vous verrez alors les programmes qui sont lancés au démarrage ainsi que leur impact. Vous pouvez alors les désactiver.

Procédez aux mises à jour

Pour améliorer le fonctionnement de votre ordinateur, il est également utile de procéder aux différentes mises à jour nécessaires. Généralement, votre ordinateur vous signale que des mises à jour sont nécessaires. Il vous propose alors de faire la mise à jour en même temps que vous allez éteindre ou redémarrer votre ordinateur.

Le nettoyage en profondeur de votre ordinateur

Nettoyage intérieur

Pour le nettoyage de votre ordinateur, il est nécessaire de procéder à différentes manipulations. Elles ont pour objectif de permettre à votre ordinateur d’optimiser l’organisation des informations qui se trouvent sur celui-ci et donc d’y accéder plus facilement. Comme lorsque vous triez votre placard pour voir plus facilement ce qu’il contient. Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser un logiciel assistant qui va s’occuper du nettoyage de votre ordinateur, comme le logiciel TuneUp qui est assez facile à prendre en main. Vous pouvez l’installer gratuitement pour procéder au nettoyage de votre ordinateur. Par contre, vous devez ensuite le supprimer, car au-delà de 15 jours, il a un coût.

Nettoyage extérieur

Il est également nécessaire de vérifier que de la poussière ne s’est pas accumulée sur les différents composants extérieurs de votre ordinateur de bureau. Si c’est le cas, il est recommandé de procéder à un bon dépoussiérage. En effet, l’accumulation de saleté va boucher les zones de ventilation, etc. et peut impacter le bon fonctionnement de votre ordinateur. Si la poussière a atteint l’intérieur de l’ordinateur, vous pouvez utiliser une bombe d’air sec pour retirer la poussière sans toucher les composants avec vos mains. Pour cela, il peut être nécessaire d’ouvrir l’ordinateur. En cas de doute, vous pouvez également faire appel à un professionnel qui vous conseillera au mieux.

Nettoyer votre navigateur Internet

Chaque fois que vous allez sur Internet, votre navigateur conserve les pages que vous avez consultées, mais aussi des cookies. Inutile de dire que cela a un impact sur la vitesse de votre ordinateur. Vous devez donc supprimer toutes ces données pour profiter d’une meilleure réactivité de votre ordinateur. Voici comment procéder en fonction de votre navigateur :

Si vous utilisez Internet Explorer :

dans la barre de menu, sélectionnez « Outils » ;

puis « Options Internet » ;

Dans la section « Fichiers Internet temporaires », il ne vous reste plus qu’à sélectionner « Supprimer les fichiers ».

Si vous utilisez Firefox :

dans la barre de menu, cliquez sur le bouton « Édition » ;

sélectionnez « Préférences », « Avancées », « Cache » ;

puis effacez les fichiers temporaires en cliquant sur « Vider le cache ».

Si vous utilisez Google Chrome :

cliquer sur la clé à molette qui se trouve dans la barre de recherche ;

sélectionnez « Outils », « Effacer les données de navigation », puis sur « Effacer les données de navigation ».