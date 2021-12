Comment fonctionne un embrayage ?

Le système d’embrayage joue plusieurs rôles dans une voiture :

En premier lieu, il sert à faire démarrer le moteur.

Ensuite, chaque fois qu’il est enclenché, il agit en tant qu’ agent de liaison entre la boîte de vitesses et le moteur.

Après avoir établi cette liaison, il sert à transmettre le mouvement de rotation du moteur aux roues.

Si vous possédez une transmission manuelle, c’est-à-dire que vous changez manuellement vos vitesses, alors votre véhicule est équipé d’un embrayage à friction et fonctionne de la manière suivante :

Lorsque vous débrayez en appuyant sur la pédale, une pression est exercée. Le disque est alors séparé du volant moteur pour permettre le changement de vitesse. Une fois la pédale relâchée, l’embrayage est à nouveau enclenché, ce qui signifie que disque d’embrayage et le volant moteur sont à nouveau associés par une garniture de friction. Cela permet de transmettre l’énergie aux roues et de faire avancer le véhicule.

Le point de patinage, quant à lui, correspond au point exact où lorsque l’on relâche la pédale d’embrayage, la voiture commence à vibrer sans encore avancer ou reculer. Il se produit alors un frottement léger entre le disque et le volant moteur qui transmet un flux d’énergie moindre qui permet de contrôler le véhicule lors des démarrages en côte, par exemple.

Quelle est la durée de vie d’un embrayage ?

Lorsque l’on parle d’embrayage, on parle généralement d’un kit embrayage, puisqu’il comprend plusieurs pièces : un disque d’embrayage, un mécanisme d’embrayage, ainsi qu’une butée. Ces différents éléments finissent par s’user avec le temps et vient un moment où il est nécessaire de procéder au changement de ce kit. À titre indicatif, on procède généralement à ce changement entre 100 000 et 150 000 kilomètres.

Néanmoins, cette durée de vie varie en fonction de différents critères :

le type de motorisation , s’il s’agit d’un véhicule essence ou diesel ;

le type d'embrayage ;

les habitudes de conduite de l'utilisateur ;

le climat ;

et l'environnement dans lequel se trouve le véhicule le plus souvent.

Cette réparation peut donc être nécessaire plus tôt ou plus tard en fonction du nombre de facteurs d’usure réunis. Quoi qu’il en soit, il est important de ne pas négliger les signes avant-coureurs de sa dégradation et de le changer le plus rapidement possible dès lors que vous les constatez. Et pour cause, si vous n’agissez pas suffisamment vite, vous risquez de rester en panne, car votre voiture ne pourra pas redémarrer à un feu, au péage, etc. et, par ailleurs, l’embrayage détérioré peut endommager d’autres éléments, comme le volant moteur.

À quel moment le faire changer ?

Pour savoir si vous devez changer votre embrayage, il convient de surveiller les signes annonciateurs pour arriver à repérer le moment où il arrive en fin de vie. Voici quelques signes qui doivent vous inciter à vous rendre chez votre garagiste :

Vous remarquez que votre pédale d’embrayage devient très dure ou, au contraire, très molle.

Votre pédale d'embrayage a tendance à vibrer.

Le passage des vitesses devient difficile à réaliser, notamment quand vous démarrez la voiture.

L'embrayage émet des bruits tels que des grincements ou des sifflements. Il s'agit là du symptôme principal d'un embrayage usé.

Votre embrayage broute, patine ou vous ressentez des à-coups au moment de démarrer.

Quelles sont les causes d’usure ?

Nous l’avons évoqué, différents critères peuvent causer une usure prématurée de votre embrayage. Parmi eux :

votre style de conduite : en effet, si vous passez les vitesses sans précaution, que vous faites souvent patiner l’embrayage ou que vous gardez le pied sur la pédale pendant que vous conduisez, vous accélérez les problèmes d’usure.

Une conduite brusque aura également un effet négatif sur l'usure de l'embrayage. On comprend ainsi que l'on peut préserver son embrayage en adoptant une conduite plus fluide et en changeant les vitesses sans trop de brusquerie.

Si vous tractez souvent une remorque ou avez tendance à beaucoup charger votre véhicule, votre embrayage en subit les conséquences.

Si vous conduisez fréquemment en ville, il est évident que vous allez solliciter votre embrayage plus que si vous faisiez de la route, ce qui génère une usure prématurée de celui-ci.

De plus, dans les régions où le climat est plus chaud, le liquide de transmission est réchauffé, ce qui met à rude épreuve l'embrayage. De même pour les régions montagneuses du fait, cette fois, de la gravité.

Combien coûte le changement d’un embrayage ?

Dès que votre embrayage arrive en fin de vie, il est nécessaire de procéder au changement du kit dans son ensemble. Pour des questions de sécurité, il est recommandé de faire appel à un garagiste professionnel. Le coût va varier en fonction de divers critères : le modèle de votre voiture, le prix d’achat du kit d’embrayage dont vous aurez besoin, le coût de la main d'œuvre. Pour changer un kit d’embrayage, il faut compter entre 3 et 6 heures de travail. C’est une réparation qui est assez importante et la facture peut s’élever jusqu’à 500 €. Vous pouvez demander un devis auprès de votre garagiste qui effectuera un calcul précis en fonction de votre véhicule.

Comment prolonger sa durée de vie ?

Pour le conserver durant de longues années, il est important d’en prendre soin et de le ménager.