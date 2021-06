Multiplier les activités manuelles

Les enfants adorent les activités manuelles qui leur permettent de faire travailler leur imagination ! Il est facile d'organiser de petits ateliers créatifs en fonction de l'âge de vos petits-enfants. Cela peut passer par un atelier pâte à sel, qui demande peu de matériel, à de la peinture (au doigt, c'est encore plus amusant) ou encore à la fabrication de bijoux. Le dessin et le coloriage sont des must et vos petits-enfants apprécieront sûrement de redécorer les murs de votre salon ou la porte de votre frigo avec leurs œuvres d'art ! Ça a aussi l'avantage de les occuper pendant un bon moment, ce qui fait que la journée passe plus vite !

Profiter de l'extérieur

Il est vrai que selon les réglementations du confinement, il n'est pas toujours facile de sortir et si vous n'avez pas de jardin, cela peut être compliqué de prendre l'air ! Cependant, si vous vivez près d'une forêt ou d'une plage, alors c'est le bon endroit pour emmener vos petits-enfants en balade et les laisser profiter du soleil !

Vous pouvez en profiter pour leur faire faire un peu de sport car les enfants débordent d'énergie, c'est bien connu ! Course, vélo, tennis ou badminton, l'important, c'est de s'amuser et de se dépenser ! Il est aussi possible de faire du sport à la maison tout en s'amusant : parcours d'obstacles ou même yoga, pourquoi pas !

Faire la cuisine ensemble

Si vous aimez faire la cuisine, qu'il s'agit là d'une de vos passions, alors pourquoi ne pas la partager avec vos petits-enfants ? Un confinement peut être l'occasion idéale de mettre en place des ateliers de cuisine et donc de transmettre votre goût pour la cuisine et même, pourquoi pas ? Des recettes de famille !

Proposer à vos petits-enfants de préparer eux-mêmes leur goûter en faisant de la pâtisserie ou bien de fabriquer eux-mêmes leur chocolat peut être ludique et amusant en plus d'être très gourmand ! Faire confiance à vos petits-enfants pour cuisiner avec vous en leur demandant de découper certains ingrédients ou de mélanger la pâte peut aussi être bénéfique : cela les responsabilise et les fait se sentir plus matures aussi. Très bénéfique !

Cultiver son jardin

Si vous faites partie des gens chanceux qui ont un jardin ou un petit coin outdoor, alors il vous est facile d'initier vos petits-enfants au jardinage, si le beau temps est au rendez-vous !

Le printemps est le moment idéal pour planter, semer, etc et l'activité de jardiner plaira à coup sûr à vos petits-enfants ! Cela leur donnera aussi l'occasion d'observer l'évolution des légumes ou des plantes, qu'ils ont eux-mêmes plantés, lorsqu'ils reviendront vous voir.

Si vous vivez en appartement, vous pouvez tout de même mettre en place des activités jardinage. Il suffit alors de remplir des petits pots en terre et d'y faire germer des lentilles ou des haricots secs. Les enfants adorent ce genre d'expérience !

Faire des parties endiablées de jeux de société

Si, pendant des années, ils ont été boudés, les jeux de société reviennent en force depuis l'année dernière et de nombreuses familles organisent des soirées jeux pour passer le temps et retrouver une belle complicité familiale.

Vous pouvez organiser des parties de jeux de société avec vos petits-enfants qui apprécieront ces petits moments de partage. Cela peut passer par des jeux de société classique du style Scrabble, Jeu de l'oie, Triomino ou Monopoly ou bien par la découverte de nouveaux jeux comme le Uno Extrême, des jeux de rôle sur plateau ou avec des cartes (comme Le jeu du loup-garou, entre autres).

Il existe des multitudes de jeux aux règles assez simples à comprendre et qui vous permettront de vous amuser avec vos petits-enfants et de passer le temps !

Des temps de pause avec un bouquin

Si occuper vos petits-enfants peut passer par de nombreuses activités et des sorties, il est aussi important de savoir mettre en place des temps plus calmes. Et quoi de mieux pour cela que la lecture ! Peu importe l'âge de vos petits-enfants, il est possible de trouver un livre qui saura leur plaire et éveiller leur curiosité. Il se peut même que vous ayez gardé les livres qui avaient appartenu à leurs parents, bien au chaud. C'est le moment de les ressortir et de partager des pauses lecture pleines de nostalgie et de magie ! Vos petits-enfants apprécieront aussi sûrement de découvrir ce qu'aimaient leurs parents à leur âge.

Si vos petits-enfants dorment chez vous, vous pouvez aussi instaurer un rituel de coucher avec un ou deux livres. Ce sera l'idéal pour un moment de calme mais aussi qui stimulera leur imagination avant qu'ils n'entrent dans le pays des rêves !

Partager l'histoire de votre famille

Parfois, les enfants voudront connaître l'histoire de la famille, voir des photos de leurs parents quand ils étaient petits ou de vous-même dans votre jeunesse. C'est l'occasion de sortir vos albums photos et de remonter dans votre arbre généalogique.

Bien finir la journée !

Après une journée à avoir multiplié les activités avec vos petits-enfants, vous avez peut-être envie de calme et de tranquillité. Pourquoi ne pas leur proposer de regarder un film en famille ? C'est aussi l'occasion de partager un moment convivial, sous un plaid, avec une bonne tasse de chocolat chaud et quelques snacks !

Il existe, bien sûr, de nombreuses autres activités que vous pouvez mettre en place et partager avec vos petits-enfants selon vos goûts et les leurs ! C'est surtout l'occasion de passer de bons moments ensemble et de partager, ce qui est essentiel en ces temps troublés...