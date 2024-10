5 étapes simples pour entretenir votre pelouse en hiver et éviter les mauvaises surprises

1. Effectuez la dernière tonte avant les premières gelées

Préparez votre pelouse à affronter le froid

Avant l’arrivée de l’hiver, il est essentiel de faire une dernière tonte de votre pelouse. Cela permet de protéger les racines du gel et de limiter la prolifération de mousse. La règle d’or est de couper l’herbe légèrement plus haute que d'habitude, à environ 6 à 8 cm. Cette hauteur idéale crée une couche protectrice qui limite l’exposition au froid tout en empêchant que l’herbe ne devienne trop longue et vulnérable.

Astuces pratiques :

Tondez avant l’arrivée des premières gelées, généralement en novembre .

. Ramassez les feuilles mortes après la tonte pour éviter qu'elles n’étouffent le gazon.

2. Désherbez et nettoyez régulièrement

Gardez votre pelouse respirante et propre

Même pendant l’hiver, il est important de nettoyer régulièrement votre pelouse. Les feuilles mortes et les débris végétaux peuvent bloquer l'accès de la lumière et de l’air à l’herbe, créant des conditions propices à la mousse et aux maladies. De plus, certains types de mauvaises herbes peuvent persister pendant l’hiver et envahir votre gazon si elles ne sont pas éliminées.

Notre conseil : Si vous remarquez la présence de mousse, vous pouvez utiliser des solutions anti-mousse naturelles ou du sulfate de fer au début du printemps pour la supprimer avant la première tonte.

3. Ne marchez pas sur la pelouse en cas de gel

Protégez votre gazon fragile

Une erreur courante que beaucoup de jardiniers font en hiver est de marcher sur le gazon gelé. Lorsque l’herbe est gelée, les brins deviennent fragiles et se cassent facilement sous vos pas, laissant des zones dénudées ou endommagées qui seront visibles au printemps sous forme de taches jaunes. Évitez de piétiner la pelouse en hiver pour préserver son aspect homogène.

Notre conseil : Si vous devez traverser la pelouse, créez un chemin provisoire en utilisant des dalles ou des planches.

4. Amendez le sol en hiver avec la bonne méthode

Nourrissez et corrigez votre sol pendant la saison froide

L'hiver est un bon moment pour amender votre pelouse. Appliquer de la chaux magnésienne peut être particulièrement bénéfique pour les sols acides, car elle aide à équilibrer le pH du sol, le rendant plus accueillant pour le gazon. La chaux permet également de prévenir l’apparition de mousse.

Astuces pratiques :

Évitez les engrais fertilisants en hiver , car ils ne seront pas absorbés correctement par l’herbe en période de dormance.

, car ils ne seront pas absorbés correctement par l’herbe en période de dormance. Appliquez la chaux au début de l’hiver pour permettre au sol de l’absorber avant le printemps.

Type de sol Amendement recommandé Sol acide Chaux magnésienne Sol compacté Aération (scarification au printemps) Sol sableux Compost organique en automne

5. Préparez la pelouse pour le printemps avec une scarification légère

Aérez et préparez le terrain pour la reprise

La scarification est une étape importante, mais elle doit être réalisée au début du printemps, une fois les températures redevenues positives. Cela consiste à aérer le sol en retirant la mousse et les résidus accumulés pendant l’hiver, permettant à l’eau et aux nutriments de mieux pénétrer le sol.

Une première tonte légère suivie d’une scarification permet de donner un coup de fouet à votre pelouse. Elle facilitera également la croissance d’une herbe plus vigoureuse.

Notre conseil : Utilisez un scarificateur manuel ou électrique pour cette tâche et fertilisez légèrement après la scarification pour nourrir la pelouse.

Des gestes simples pour une pelouse impeccable

L'entretien de la pelouse en hiver n’est pas compliqué, mais il est essentiel pour éviter les mauvaises surprises au printemps. En suivant ces 5 étapes simples, vous assurez à votre gazon une bonne santé tout au long de l’année, même durant la saison froide. Protégez votre pelouse des agressions hivernales avec ces gestes faciles et vous serez récompensé par une herbe dense, verte et vigoureuse dès le retour des beaux jours !