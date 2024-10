Les 5 plantes à rentrer de toute urgence dès l’arrivée du froid pour les sauver cet hiver

1. Les agrumes : Citronniers, orangers, mandariniers

Les agrumes, qu’il s’agisse de citronniers, d’orangers ou de mandariniers, sont des plantes méditerranéennes qui craignent particulièrement le froid. En dessous de 5°C, ces arbres peuvent souffrir de gelures, endommageant à la fois leur feuillage et leurs fruits.

Conseil pratique :

: Rentrez vos agrumes dans une véranda ou un garage lumineux où la température se situe entre 5°C et 12°C. Cela leur permet de rester au frais sans risquer le gel. Entretien pendant l'hiver : Réduisez les arrosages, à raison d’une fois par mois, et cessez complètement les apports d’engrais. Au printemps, lorsque les températures seront plus clémentes, vous pourrez les ressortir progressivement.

2. Le laurier-rose : Une belle frileuse à protéger

Bien que le laurier-rose puisse rester à l’extérieur dans les régions à climat doux, il est essentiel de le rentrer dans les zones où les températures descendent régulièrement sous les 10°C. En effet, cette belle plante méditerranéenne est très sensible aux gelées.

Ce qu'il faut faire :

: Un endroit frais, autour de 10°C à 15°C, comme une véranda ou une serre non chauffée, est parfait pour le laurier-rose. Si vous n'avez pas d'endroit adapté, un garage peut convenir à condition d’y faire passer un peu de lumière. Entretien hivernal : Réduisez considérablement les arrosages (une fois par mois suffit) et n’apportez plus d’engrais. Le laurier-rose n’aura pas besoin de beaucoup d’eau pour survivre à l’hiver.

Notre conseil : aillez légèrement le laurier-rose T avant de le rentrer. Cela aidera à maintenir une forme compacte et à limiter son besoin en eau durant la saison froide.

3. Les plantes tropicales : Hibiscus et bougainvillier

Ces plantes à la floraison spectaculaire sont également très frileuses. Dès que les températures commencent à approcher les 10°C, il est temps de les rentrer à l’intérieur. L’hibiscus et le bougainvillier ne supportent pas du tout le gel et perdraient rapidement leur feuillage.

Conseils pour l’hiver :

: Placez-les dans une pièce lumineuse mais pas trop chauffée. Évitez de les exposer à des sources de chaleur directes comme les radiateurs. Les variations de température peuvent provoquer le jaunissement des feuilles. Entretien : Réduisez les arrosages, mais veillez à ce que la terre ne soit jamais complètement sèche. Ces plantes aiment l’humidité ambiante, mais pas les excès d'eau.

Notre conseil : Il est courant que le bougainvillier perde une partie de son feuillage durant l’hiver, surtout si les conditions de lumière ne sont pas optimales. Pas d'inquiétude, il se refera une santé dès les beaux jours.

4. Les géraniums : Stars des balcons

Le géranium est une plante emblématique de nos balcons et terrasses, mais il ne résiste pas au gel. Avant l’arrivée des premières gelées, il est indispensable de les rentrer pour éviter qu’ils ne meurent.

Ce qu'il faut faire :

: Dans un endroit frais et lumineux. Un garage ou une serre froide est idéal, tant qu’ils ne sont pas exposés au gel. Vous pouvez aussi les garder dans une pièce fraîche de la maison. Arrosage : Réduisez l’arrosage à une fois par mois et arrêtez les engrais jusqu’au printemps.

Taillez vos géraniums avant de les rentrer. Non seulement cela permettra d’éviter qu’ils prennent trop de place, mais cela renforcera aussi leur vigueur pour la saison prochaine.

5. Les plantes grasses et succulentes : Cactées et aloès

Si certaines plantes grasses sont plus rustiques, comme le figuier de Barbarie, la majorité des succulentes (comme l'aloès) et des cactées doivent être rentrées avant l’hiver pour éviter de subir des dommages.

Entretien hivernal :

: Installez-les dans une pièce lumineuse, mais froide (autour de 10°C). Ces plantes supportent bien les faibles températures, mais pas le gel. Arrosage : Cessez totalement d’arroser les succulentes pendant l’hiver, car elles n’ont besoin que de très peu d'eau pour survivre. En revanche, pour les cactées, vous pouvez arroser légèrement une fois par mois si la température dépasse les 12°C.

Plantes à rentrer Température idéale en hiver Fréquence d'arrosage Agrumes (citronniers, orangers) 5 à 12°C 1 fois par mois Laurier-rose 10 à 15°C 1 fois par mois Hibiscus, bougainvillier 10 à 15°C Modéré, sol jamais sec Géraniums 5 à 10°C 1 fois par mois Succulentes, cactées 5 à 12°C (hors gel) Très faible, voire aucune eau

Agissez avant qu'il ne soit trop tard !

Rentrer vos plantes frileuses avant l'arrivée du froid est essentiel pour garantir leur survie et leur permettre de s’épanouir pleinement au printemps. Avec ces conseils, vous pouvez hiverner vos plantes en toute sérénité et les retrouver en pleine forme une fois les beaux jours revenus. Alors, ne tardez pas, le froid est là, et vos plantes comptent sur vous pour traverser l’hiver sans encombre !