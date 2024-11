Ces erreurs de stockage de granulés ruinent votre chauffage et votre budget – les éviter pourrait tout changer

Les granulés de bois sont un excellent choix pour un chauffage efficace et écologique. Cependant, leur performance dépend grandement de la manière dont vous les stockez. Un mauvais stockage peut réduire leur pouvoir calorifique et, à terme, élever vos coûts de chauffage. Voici les erreurs les plus courantes que de nombreux foyers commettent sans s’en rendre compte, et les solutions pour les éviter.