Arrêtez de jeter ça dans les toilettes ! Vous mettez en danger vos canalisations (et l’environnement)

Pourquoi faut-il faire attention à ce que l’on jette dans les toilettes ?

Vos toilettes sont conçues pour un usage spécifique : évacuer de l’eau, des matières organiques et du papier toilette. Tout le reste est susceptible de provoquer des bouchons, d’endommager les réseaux d’assainissement ou de nuire à l’environnement. Un geste anodin, comme jeter une lingette ou un coton-tige, peut provoquer des dégâts importants à long terme.

Les stations d'épuration ne sont pas conçues pour traiter tous les déchets que nous jetons parfois par erreur. Certains produits chimiques, plastiques ou textiles passent à travers les systèmes de filtration et finissent par polluer les cours d'eau ou les océans.

Quels sont les objets à ne jamais jeter dans les toilettes ?

Les lingettes : une fausse promesse de biodégradabilité

Même si elles sont vendues comme étant biodégradables, les lingettes ne se dégradent pas assez vite dans les canalisations. En réalité, elles peuvent provoquer des bouchons, s'accumuler dans les stations d'épuration et même causer des déversements dans les rivières.

Notre conseil : Utilisez des lingettes réutilisables ou biodégradables, mais jetez-les toujours à la poubelle, jamais dans les toilettes.

Les protections hygiéniques et cotons-tiges

Les tampons, serviettes hygiéniques et cotons-tiges sont fabriqués avec des matériaux non solubles dans l'eau. Ces produits peuvent bloquer les tuyaux et mettre en péril le fonctionnement des stations d’épuration. De plus, ils contiennent parfois des substances chimiques toxiques qui polluent les eaux usées.

Les médicaments

Lorsque des médicaments sont jetés dans les toilettes, ils finissent souvent dans les eaux souterraines ou les rivières. Les stations d'épuration ne peuvent pas éliminer les résidus médicamenteux, et ces produits finissent par perturber la faune et la flore aquatique. Rapportez vos médicaments périmés à la pharmacie pour qu’ils soient correctement détruits.

Les huiles et graisses alimentaires

Vous avez déjà jeté de l’huile de cuisson dans l’évier ou les toilettes ? Sachez que le gras, en se refroidissant, se solidifie et peut créer des amas qui obstruent les tuyaux. Cela entraîne des coûts de réparation et des désagréments pour tout le quartier.

Notre conseil : Laissez refroidir les graisses usagées, puis jetez-les dans une bouteille que vous porterez en déchetterie. Cela évitera bien des tracas !

Les préservatifs et lentilles de contact

Ces petits objets, souvent en plastique ou latex, ne se désagrègent pas dans l’eau et finissent par obstruer les canalisations ou polluer les océans. Vous pouvez les emballer discrètement dans du papier toilette et jetez-les à la poubelle.

Les petits déchets comme les mégots, chewing-gums et fil dentaire

Ces objets peuvent paraître inoffensifs, mais leur petite taille les rend difficiles à filtrer. Ils passent à travers les systèmes de traitement des eaux usées et finissent par polluer les milieux naturels.

Notre conseil : Ayez une poubelle accessible dans vos toilettes pour éviter de céder à la tentation de tout jeter dans la cuvette.

Conséquences pour l’environnement

Chaque fois que des déchets non biodégradables sont jetés dans les toilettes, ils peuvent finir par polluer les océans. Les stations d'épuration ne peuvent pas filtrer toutes les substances toxiques, ce qui conduit à une contamination des écosystèmes aquatiques. Les plastiques, par exemple, se dégradent très lentement et sont souvent ingérés par les animaux marins.

De plus, des substances chimiques présentes dans les produits de nettoyage ou les médicaments finissent par perturber les équilibres biologiques dans les rivières et océans, menaçant ainsi les espèces locales.

Comment adopter les bons réflexes ?

Changer nos habitudes est plus simple qu’il n’y paraît. Voici quelques conseils pour éviter de boucher vos toilettes et protéger l’environnement :

Installez une petite poubelle dans la salle de bain pour les cotons-tiges, protections hygiéniques, lentilles et autres déchets non solubles.

pour les cotons-tiges, protections hygiéniques, lentilles et autres déchets non solubles. Utilisez des produits naturels pour nettoyer vos toilettes , comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude, plutôt que des produits chimiques agressifs.

, comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude, plutôt que des produits chimiques agressifs. Ramenez vos médicaments périmés à la pharmacie, plutôt que de les jeter dans les toilettes ou à la poubelle.

Tableau récapitulatif des objets à ne pas jeter dans les toilettes

Objet Risques pour les canalisations Impact environnemental Lingettes Bouchon dans les tuyaux Pollution des cours d’eau Tampons, serviettes Obstruction des canalisations Contamination chimique des eaux Médicaments Non traités par les stations Pollution des nappes phréatiques Graisses alimentaires Solidification dans les tuyaux Perturbation des systèmes d’assainissement Préservatifs, lentilles Bouchon dans les canalisations Pollution plastique dans les océans Mégots, chewing-gums Bouchon et accumulation Pollution de l’eau

Changez vos habitudes dès que possible !

Vos toilettes ne sont pas une poubelle. En prenant quelques habitudes simples, vous pouvez éviter de gros ennuis avec vos canalisations et, surtout, contribuer à préserver l’environnement. Le réflexe poubelle, c’est le geste facile qui change tout !