Astuce jardin : obtenez de nouvelles fleurs de dahlias sans dépenser un sou grâce à cette méthode simple

Pourquoi diviser les dahlias ?

La division des dahlias est une méthode efficace pour prolonger la vie de vos plantes et maximiser leur floraison. Après quelques années en terre, les dahlias peuvent devenir trop encombrés sous terre, ce qui réduit leur vigueur et leur capacité à produire des fleurs.

En divisant les tubercules, vous offrez à la plante plus d’espace pour se développer, et vous obtenez des plantes plus florifères. Et puis, qui ne serait pas tenté de multiplier ses dahlias pour les répartir dans différents coins du jardin ou en offrir à ses voisins ?

Quand diviser vos dahlias ?

Le moment le plus propice pour diviser les dahlias est soit à l’automne, juste après la floraison, soit au printemps, avant leur replantation. Si vous optez pour l’automne, il est conseillé de le faire après la première gelée, une fois que les tiges ont fané. Cela vous permet de préparer vos tubercules pour l'hiver. Si vous choisissez le printemps, attendez que les bourgeons aient commencé à germer pour bien voir où réaliser vos coupes.

À noter : Avec plus de 50 000 cultivars existants, le dahlia représente le genre le plus important des bulbes à floraison estivale.

Comment diviser les tubercules de dahlias ?

Voici une méthode facile à suivre pour diviser vos tubercules de manière efficace :

Déterrez les tubercules : Utilisez une fourche-bêche pour éviter d'endommager les racines. Soulevez délicatement les tubercules en commençant par les bords de la plante. Nettoyez les tubercules : Secouez doucement la terre autour des racines. Si nécessaire, rincez-les légèrement pour voir plus clairement où sont les bourgeons. Il est essentiel que chaque section coupée comporte un « œil » ou bourgeon dormant, car c'est de là que la nouvelle pousse émergera​ . Coupez avec précision : À l'aide d'un couteau propre et bien aiguisé, divisez les tubercules en veillant à ce que chaque morceau ait au moins un bourgeon. Évitez de couper trop près du bourgeon pour ne pas l’endommager​. Une astuce simple : saupoudrez les coupes avec du charbon de bois en poudre pour prévenir les infections​ . Stockez ou replantez : Si vous divisez vos dahlias à l’automne, laissez sécher les tubercules quelques jours à l'air libre avant de les entreposer dans un endroit sec et frais pour l’hiver. Si vous effectuez la division au printemps, replantez directement en pleine terre après tout risque de gel​ .

Astuces pour réussir

Vérifiez l’état des tubercules : Avant de les diviser, assurez-vous qu’ils soient bien fermes. Si certains tubercules sont mous ou pourris, il vaut mieux les jeter pour éviter qu'ils ne contaminent les autres​ .

: Avant de les diviser, assurez-vous qu’ils soient bien fermes. Si certains tubercules sont mous ou pourris, il vaut mieux les jeter pour éviter qu'ils ne contaminent les autres​ Marquez vos variétés : Si vous avez plusieurs types de dahlias, n'oubliez pas d'étiqueter chaque tubercule lors de la division. Cela vous évitera des surprises lorsque la saison de floraison commencera !

: Si vous avez plusieurs types de dahlias, n'oubliez pas d'étiqueter chaque tubercule lors de la division. Cela vous évitera des surprises lorsque la saison de floraison commencera ! Préparez le terrain : Lorsque vous replantez vos dahlias au printemps, veillez à leur offrir un sol bien drainé, avec un ajout de compost ou de fumier bien décomposé. Les dahlias aiment les sols riches, mais détestent l'humidité stagnante qui peut faire pourrir les tubercules​.

Pour un jardin plus fleuri et coloré

Diviser les tubercules de dahlias est une manière simple et naturelle d'enrichir votre jardin tout en assurant à vos plantes une santé optimale. Que vous soyez novice ou expérimenté, cette opération est à la portée de tous et garantit des massifs encore plus spectaculaires la saison suivante. En prenant soin de bien diviser, stocker et replanter vos tubercules, vous pourrez profiter de dahlias florissants année après année.

Alors, n’attendez plus, sortez vos outils et préparez-vous à donner une nouvelle vie à vos dahlias !