C’est le moment de tailler ces 3 arbres fruitiers et ce avant fin septembre

Le prunier : tailler pour équilibrer et renforcer

Pourquoi tailler maintenant ?

La taille du prunier en cette fin de saison permet de réguler sa croissance et d'éviter les maladies. Un arbre bien aéré et équilibré est moins susceptible de souffrir de champignons ou de pourritures, et il produit généralement des fruits plus abondants et de meilleure qualité.

Les étapes à suivre

Désinfecter les outils : Toujours commencer par désinfecter vos outils pour prévenir la propagation des maladies. Supprimer les branches mortes et malades : C'est la première étape. Coupez les branches abîmées ou mortes au niveau du tronc ou à la base d'une branche saine. Aérer le centre de l'arbre : Retirez les branches qui se croisent ou poussent vers l'intérieur. Cela permet à la lumière et à l'air de mieux circuler. Raccourcir les branches vigoureuses : Taillez légèrement les branches qui ont beaucoup poussé pour encourager une croissance plus équilibrée l'année suivante. Respecter la structure : Ne modifiez pas trop la forme générale de l'arbre, surtout en ce qui concerne les branches principales.

Le cerisier : tailler pour prévenir et protéger

Pourquoi intervenir en septembre ?

Le cerisier est particulièrement sensible aux maladies, notamment le chancre bactérien. Une taille à cette période de l'année aide à limiter les risques d'infection, car les plaies cicatrisent avant l'arrivée des pluies automnales.

Comment procéder efficacement ?

Éliminer les parties mortes ou infectées : Commencez par retirer toutes les branches mortes ou malades pour éviter que l'infection ne se propage. Alléger la ramure : Supprimez les branches qui se frottent entre elles ou qui ombragent excessivement l'intérieur de l'arbre. Cela favorise la pénétration de la lumière et la circulation de l'air. Limiter la taille des nouvelles pousses : Réduisez légèrement les pousses de l'année en coupant au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur, ce qui dirigera la croissance vers l'extérieur de l'arbre. Éviter une taille trop sévère : Le cerisier supporte mal les tailles radicales, il est donc préférable d'y aller avec parcimonie.

Le pêcher : tailler pour façonner et stimuler

Pourquoi s'y prendre maintenant ?

Le pêcher est un arbre qui demande une attention particulière. En le taillant avant la fin septembre, vous pouvez façonner sa structure, encourager une production de fruits de meilleure qualité, et limiter les risques de maladies comme la cloque.

Les étapes essentielles

Assainir vos outils : Comme toujours, veillez à bien désinfecter vos outils avant de commencer. Retirer le bois mort ou malade : Éliminez toutes les branches mortes, malades ou cassées pour que l'arbre concentre son énergie sur les parties saines. Éclaircir le cœur de l'arbre : Taillez les branches qui encombrent l'intérieur du pêcher pour permettre une meilleure circulation de l'air et réduire l'humidité. Réduire les nouvelles branches : Taillez les jeunes pousses en réduisant leur longueur d'un tiers. Cela favorisera une meilleure fructification l'année suivante. Maintenir la forme du gobelet : Le pêcher se taille en gobelet pour maximiser l'exposition au soleil et l'aération. Assurez-vous de bien dégager le centre de l'arbre tout en gardant une structure équilibrée.

En résumé : la taille est essentielle !

La taille de vos pruniers, cerisiers et pêchers avant la fin septembre est une tâche indispensable pour assurer leur santé et une récolte abondante l'année prochaine. Chaque arbre a ses particularités, mais en suivant ces conseils, vous contribuerez à leur bien-être tout en optimisant leur production. N'oubliez pas, le bon outil et la bonne technique font toute la différence !

À vos sécateurs et bon jardinage !