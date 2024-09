Cette fleur qui demande peu d’entretien est à planter dès maintenant pour un jardin fleuri en automne

Si vous rêvez d’un jardin encore plus généreux d’année en année, l’anémone du Japon est une véritable championne de la multiplication. Grâce à son système de racines rhizomateuses, elle se répand rapidement dans les massifs, formant de nouvelles touffes à partir des drageons.

Pour les jardiniers impatients, la méthode la plus simple et efficace est la division des touffes, idéale au printemps ou à l’automne. En quelques gestes, vous pouvez déterrer la plante, séparer les rhizomes en plusieurs morceaux et les replanter. Cette opération non seulement vous permet de multiplier vos anémones, mais elle revitalise aussi les touffes d'origine en stimulant la floraison​.

Notre conseil : Veillez à bien arroser les nouvelles plantations lors des premières semaines après la division, surtout si vous effectuez l’opération au printemps. Cela aidera les jeunes racines à s’installer rapidement.

Une autre méthode plus rare mais tout aussi efficace est la bouture de racines. Elle consiste à couper un morceau de rhizome et à le replanter en terre légère. Cette technique demande un peu plus de patience, mais elle garantit des plants sains et vigoureux.