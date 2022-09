L’aménagement extérieur du domicile des seniors

Un domicile de séniors doit nécessairement être équipé et aménagé de sorte à faciliter la vie de ses occupants. Il doit être doté d’éléments sécurisants pour les séniors et qui aident ces derniers à se déplacer et à accomplir les tâches quotidiennes. Ces nécessités sont aussi valables pour l’aménagement extérieur de la maison.