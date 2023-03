Quel type de monte-escalier pour quelle utilisation ?

Il existe plusieurs types de monte-escaliers, chacun étant adapté à une configuration et à des besoins particuliers.

La chaise élévatrice

C’est la plus polyvalente, car elle peut être installée dans tous les escaliers et sur plusieurs étages. Elle se déplace sur un rail fixé au plafond et non sur le mur ou les escaliers. Elle est la plus adaptée pour les espaces exiguës, car elle occupe peu de place et elle peut être adaptée à l’utilisation de fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite.

La plate-forme pour fauteuils roulants

C’est une plate-forme qui peut accueillir un fauteuil roulant et qui permet ainsi aux personnes utilisant cet équipement de monter l’escalier sans le quitter. Il peut fonctionner sur des rails, comme la chaise élévatrice ou comme un petit ascenseur qui se déplace verticalement. C’est le type d’équipement le plus coûteux et le plus contraignant à installer.

Il existe une variante de la plate-forme qui ressemble plus à un mini-ascenseur. Celui-ci a une capacité supérieure, car il peut supporter jusqu’à 250 kilogrammes.

Le monte-escalier électrique

C’est le modèle le plus courant et le premier qui vient à l’esprit lorsqu’on parle de monte-escalier. Il s’agit d’un fauteuil qui se déplace sur des rails fixés sur le mur ou la rampe de l’escalier. C’est un compromis idéal pour les personnes qui n’utilisent pas de fauteuil roulant ou de déambulateur, mais qui ont besoin d'assistance pour monter et descendre les escaliers.

Bien choisir les éléments du monte-escalier

Le monte-escalier comprend divers éléments dont il faut tenir compte lors du choix de cet équipement.

Le fauteuil

C’est un élément important du monte-escalier, car c’est de lui que dépendent en grande partie le confort et la sécurité de l’utilisateur. Le siège peut être pivotant et inclinable pour faciliter son utilisation par des personnes diminuées. Il peut être doté ou non d’accoudoirs réglables, de repose-pieds rétractables ou non. Le siège doit être choisi en fonction de la morphologie de l’utilisateur, car il existe de nombreuses largeurs et profondeurs de siège.

Le système de pivotement est, lui aussi, important et il est même obligatoire. Enfin, vous pouvez opter pour un siège pliant qui libère l’espace dans l’escalier lorsqu’il n’est pas utilisé. Cette option est intéressante pour les maisons partagées entre une personne à mobilité réduite et d’autres qui peuvent se déplacer normalement.

Les rails

Les rails sont les éléments qui supportent le siège ou la plateforme. Il est donc important qu’ils soient robustes et bien adaptés à la configuration de l’escalier. Il faut bien choisir leur taille et leur forme qui impactent le fonctionnement général de l’équipement, mais aussi son coût global.

Pour des considérations d’encombrement et d’économie, vous avez le choix entre des modèles monorail ou birail. Les premiers sont aussi solides que les seconds, mais sont moins encombrants.

Le système de contrôle

Tous les monte-escaliers doivent être dotés de systèmes de contrôle en bas et en haut de l’escalier, en plus d’un système de contrôle installé directement sur le siège ou la plateforme. Il faut être attentif à l’ergonomie des touches et à leur facilité d’utilisation, surtout que ces équipements sont généralement utilisés par des personnes âgées.

Les systèmes de sécurité

Le monte-escalier doit être doté d’une ceinture de sécurité facile à utiliser qui sécurise l’utilisateur lors de la montée et de la descente de l’escalier. Il doit aussi être doté d’un détecteur d’obstacles qui arrête la marche du fauteuil si une personne, un animal ou un objet est détecté sur son parcours.

Un bon monte-escalier doit aussi être doté d’un détecteur qui permet de stopper le fauteuil lorsque l’utilisateur essaie de se lever alors que le siège est encore en mouvement et qu’il n’est pas arrivé en bas ou en haut de l’escalier.

Le système d’arrêt d’urgence est aussi indispensable, car il permet d’arrêter d’en bas ou d’en haut le monte-escalier en cas d’incident.

Enfin, l’équipement doit aussi protéger les enfants en empêchant ces derniers de l’utiliser. Il doit donc être doté d’un système de verrouillage ou d'une sécurité enfant.

Utiliser un comparatif de monte-escaliers

Comme expliqué ici, il existe de nombreux critères qui doivent vous guider dans le choix de votre monte-escalier. Pour y voir plus clair et choisir en toute connaissance de cause, vous pouvez utiliser un comparatif monte-escalier. Il en existe plusieurs en ligne qui vous permettent de renseigner vos critères de choix, vos préférences et les informations relatives à l’utilisateur et à la configuration de votre escalier.

Le comparatif vous fournit alors des estimations des prix et vous propose divers modèles et accessoires. Le comparatif peut aussi vous fournir des devis de professionnels du domaine que vous pourrez comparer pour faire votre choix en toute sérénité.