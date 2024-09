Cette plante très redoutée est pourtant une mine d’or pour votre jardin, mais pas seulement !

L'ortie, un trésor pour fertiliser vos plantes

Le fameux purin d'ortie

Un grand classique du jardinier bio ! Le purin d'ortie est un engrais naturel extrêmement riche en azote, potassium et fer. Facile à préparer, il aide à stimuler la croissance des plantes et renforce leurs défenses naturelles. Pour le réaliser, rien de plus simple : faites macérer 1 kg de feuilles d'ortie dans 10 L d'eau pendant environ une semaine, en remuant tous les deux jours. Une fois filtré, diluez-le à 10 % avant de l'utiliser au pied des plantes ou en pulvérisation sur le feuillage​.

Activateur de compost

Saviez-vous que l'ortie pouvait aussi booster votre compost ? Elle agit comme un véritable activateur, accélérant la décomposition grâce à sa richesse en azote. Ajoutez simplement des orties fraîches et hachées dans votre composteur pour obtenir un mélange plus équilibré et nutritif​.

Enfouir l'ortie au fond des plantations

Autre astuce méconnue : placez des feuilles d'ortie au fond des trous de plantation avant de mettre vos jeunes plants (comme les tomates ou les courgettes). Cela leur apportera des nutriments essentiels et favorisera leur croissance. Une sorte de fertilisation lente et naturelle !

Une protection naturelle contre les nuisibles

Répulsif contre les parasites

Le purin d'ortie ne sert pas uniquement d'engrais. Non dilué, il devient un excellent insectifuge naturel, repoussant efficacement les pucerons, les acariens et autres insectes nuisibles. Pulvérisez-le directement sur les feuilles pour protéger vos cultures. De plus, il peut également agir comme un traitement préventif contre certaines maladies fongiques telles que le mildiou​.

Hébergement pour la biodiversité

L'ortie n’est pas seulement utile pour vos cultures, elle est également un véritable refuge pour la faune. Papillons, coccinelles et autres insectes auxiliaires en sont friands et en dépendent même parfois pour leur survie. En laissant un coin de votre jardin à l'ortie, vous encouragez ainsi la biodiversité tout en aidant vos plantes à mieux se développer​.

Usages insoupçonnés de l'ortie dans la maison

Hormone de bouturage

Voilà un usage dont peu de jardiniers amateurs ont entendu parler : l'infusion d'ortie est une hormone de bouturage naturelle ! Trempez vos boutures dans une infusion d'ortie diluée pendant environ 10 minutes avant de les planter. Ce traitement boostera leur enracinement​.

Paillage et conservation des fruits

L'ortie séchée fait également des merveilles comme paillage. Utilisée sous forme de mulch, elle protège et nourrit le sol. Mais l'astuce la plus surprenante reste sans doute son utilisation pour conserver vos fruits en hiver ! Un lit d'orties séchées au fond d'une caissette permet de prolonger la fraîcheur et la fermeté des pommes ou des poires.

À table : l’ortie comestible

Loin de se limiter au jardin, l’ortie est aussi une plante comestible pleine de nutriments. Jeune, elle est délicieuse en soupe, en quiche, en pesto ou même dans des smoothies. Riche en vitamines, minéraux, et protéines végétales, elle est idéale pour renforcer le système immunitaire et purifier l’organisme​.

À noter : L'ortie était autrefois un aliment de survie en temps de guerre, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’ortie et la santé

En plus de ses propriétés nutritionnelles, l’ortie a des vertus médicinales. Elle est connue pour ses effets anti-inflammatoires et peut être utilisée pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Elle aide également à purifier le sang et à renforcer les cheveux et les ongles grâce à sa richesse en silice​.

Anecdotes insolites : l'ortie dans les traditions

Pour la petite histoire, dans certaines régions de France, on dit que mettre des orties dans le poulailler améliore la ponte des poules. "Une ortie dans le poulailler, c’est un œuf en plus dans le panier !", clament les anciens​.

Aussi, les soldats romains utilisaient autrefois les feuilles d'ortie pour stimuler la circulation sanguine lorsqu'ils souffraient du froid lors de campagnes militaires dans les pays du nord.

Avec toutes ces informations, vous voyez désormais que l’ortie est bien plus qu’une simple plante envahissante. Engrais, répulsif naturel, activateur de compost, paillage, aliment, remède médicinal, l’ortie regorge de bienfaits pour qui sait l’apprivoiser. Alors, la prochaine fois que vous la croiserez dans votre jardin, n’ayez plus peur de vous piquer… vous pourriez bien y trouver une alliée précieuse !