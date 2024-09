Quelle est cette petite plante tombante star des influenceurs déco… et pourquoi vous devriez l’adopter ?

Si vous êtes actif sur le web, vous avez sans doute déjà croisé la Pilea Glauca, aussi appelée Silver Sparkle, cette plante tropicale qui fait fureur chez les amateurs de déco. Star incontestée des intérieurs modernes et des feeds « urban jungle », elle est devenue incontournable pour ceux qui recherchent à la fois une plante facile à entretenir et esthétiquement parfaite pour les photos. Mais qu’est-ce qui rend cette petite plante tombante si spéciale, et pourquoi devriez-vous l’accueillir chez vous ? On vous dit tout.